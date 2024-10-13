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Товарищеские матчи
Полесье
12.10.2024 12:30 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 02:40 | Обновлено 13 октября 2024, 02:54
31
0

Полесье и Верес заполнили международную паузу игрой между собой

Она закончилась со счетом 0:0

13 октября 2024, 02:40 | Обновлено 13 октября 2024, 02:54
31
0
Полесье и Верес заполнили международную паузу игрой между собой
ФК Полесье

Во время паузы в УПЛ, вызванной матчами национальных сборных, команды дивизиона ищут себе соперников для поддержки игрового тонуса. О очной встрече договорились «Верес» и «Полесье».

Игра прошла 12 октября в Житомире и закончилась ничьей 0:0.

Товарищеский матч. 12 октября.

«Полесье» – «Верес» – 0:0

«Полесье» 1 тайм: Кудрик — Шастал, Сарапий, Виалле, Лукас Тейлор — Кушниренко, Леднев, Таллес Коста (К) (Мустафаев, 30) — Макуана (Йока, 14), ИНП, Венделл

«Полесье» 2 тайм: Волынец — Шастал (ИНП, 75), Чоботенко (К), Матич, Лукас Тейлор (Свистун, 60) — Кушниренко (Корж, 60), Леднев (Таллес Коста, 60), Мустафаев (Сарапий, 70) — Йока (Корнийчук, 60), Пайшао, Луифер

«Верес» 1 тайм: Когут (К) — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция — Клец, Кучеров, Шарай, Дахновский — Годя, Мрвальевич

«Верес» 2 тайм: Ющишин — Смиян, Чечер, Мельник, Гончаренко — Баран, Яго, Нонго, Луан — Воробей, Гайдучик (К)

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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