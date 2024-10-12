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12.10.2024 12:00 – FT 0 : 1
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Украина. Премьер лига
12 октября 2024, 16:10 | Обновлено 12 октября 2024, 16:15
550
2

Черноморец провел матч с командой УПЛ. Отыграли 140 минут

Контрольный матч во время паузы на сборные

12 октября 2024, 16:10 | Обновлено 12 октября 2024, 16:15
550
2
Черноморец провел матч с командой УПЛ. Отыграли 140 минут
ФК Черноморец

Сегодня одесский «Черноморец» провел спарринг с другим представителем УПЛ – «Ингульцем». С этой целью гости приехали в Одессу почти на трое суток. Встреча соперников, которая проводилась на поле стадиона «Черноморец», состояла из четырех таймов по 35 минут каждый. Тренеры обеих команд задействовали в ней максимальное количество футболистов, имеющихся в наличии главной команды.

Как стало известно Sport.ua, игра проходила в равной борьбе и завершилась победой футболистов из Кировоградской области с минимальным счетом 1:0. Они были успешнее в реализации моментов, которых обе команды создали достаточно в этой игре.

Единственный результативный удар был зафиксирован на 121-й минуте матча. Автором гола стал игрок, находящийся в «Ингульце» на просмотре.

«Черноморец» играл в таком составе: Рудько (Аниагбосо, 36), Бутко, Жаржу, Скиба, Кисиль, Ермаков, Сигеев, Габелок, Кайо Гомес, Хобленко, Петряк (на замену во второй части матча выходили Вечный, Арсич, Лотоцкий, Савченко, Калин, Пшеничнюк, Шевцов, Попов).

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Черноморец Одесса Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи инсайд Черноморец - Ингулец
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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alex belogubko
Бабича надо убирать -чем скорее тем лучше для ОДЕССЫ --он полное ДНО 
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+1
Yass
Шановна редакція, чекаємо також на новину "Інгулець провів матч з командою УПЛ - не з Поліссям і не з Колосом". 
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