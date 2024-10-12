Черноморец провел матч с командой УПЛ. Отыграли 140 минут
Контрольный матч во время паузы на сборные
Сегодня одесский «Черноморец» провел спарринг с другим представителем УПЛ – «Ингульцем». С этой целью гости приехали в Одессу почти на трое суток. Встреча соперников, которая проводилась на поле стадиона «Черноморец», состояла из четырех таймов по 35 минут каждый. Тренеры обеих команд задействовали в ней максимальное количество футболистов, имеющихся в наличии главной команды.
Как стало известно Sport.ua, игра проходила в равной борьбе и завершилась победой футболистов из Кировоградской области с минимальным счетом 1:0. Они были успешнее в реализации моментов, которых обе команды создали достаточно в этой игре.
Единственный результативный удар был зафиксирован на 121-й минуте матча. Автором гола стал игрок, находящийся в «Ингульце» на просмотре.
«Черноморец» играл в таком составе: Рудько (Аниагбосо, 36), Бутко, Жаржу, Скиба, Кисиль, Ермаков, Сигеев, Габелок, Кайо Гомес, Хобленко, Петряк (на замену во второй части матча выходили Вечный, Арсич, Лотоцкий, Савченко, Калин, Пшеничнюк, Шевцов, Попов).
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