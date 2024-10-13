Имад АШУР: «Сегодня мы не пренебрегали своими прямыми обязанностями»

Главный тренер житомирского «Полесье» Имад Ашур прокомментировал ничью своей команды в спарринге с «Вересом» (0:0).

- После спарринга с «Зарей» вы отмечали, что результат вам не стоит на первом месте. Удовлетворены ли вы сегодня наполнением игры и выступлением своей команды в целом?

- Сегодня большими периодами игры было много того, о чем мы говорим бесконечно и того, что мы не всегда можем реализовывать на поле. Скажу откровенно, сегодня были определенные эпизоды, наверное, это больше касается второго тайма и моментов даже с пребыванием на поле молодых ребят, когда я был в восторге и ждал только взятия ворот. К сожалению, взятие ворот не произошло, но это сейчас не главное. С точки зрения наполненности игры сегодня было как много положительного, так и много моментов, над которыми все равно надо работать. Над некоторыми мы успели в перерыве поговорить, но это нормально, игра. Я рад, что сегодня мы не пренебрегали своими прямыми обязанностями, не мешая статусу игры, потому что порой это играло с нами злую шутку. Сегодня я этого не испытывал и это тоже придает положительные эмоции. Хочется, чтобы мы так относились к любому событию: официальной игре, товарищеской игре или тренировке, тогда мы будем приближаться к тому условному идеалу, который мы хотим видеть.

- Можно сказать, что сегодня у вас была приятная кадровая головная боль, ведь сегодня отсутствовал целый ряд сборников?

- Конечно, этот дефицит приятен. Мы не можем не радоваться тому факту, что игроки нашего клуба привлекают к себе внимание национальных сборных. Я особенно рад тому, что сейчас в сборной разных возрастов нашей страны мы отправили сразу 7 игроков. Мы не можем не радоваться из-за вчерашнего матча, потому что мы победили, потому что командно сборная показала дисциплинированную игру, также из-за полноценного дебюта в старте Алексея Гуцуляка, из-за дебюта Саши Назаренко, из-за вызова Богдана Михайличенко. Мы знаем, что просто так такие вещи не могут случаться. Также мы вчера следили за молодежкой, сидели, болели за них всей командой. Мы вчера смотрели две игры параллельно, у молодежки результат не положительный, если смотреть на табло, но в какой-то момент молодежка очень хорошо привлекала к себе внимание. Мельниченко проявил себя, Смоляков получил тоже свою возможность, поэтому мы не можем не радоваться таким моментам. Кармана тоже выступил за сборную U19 – это очень положительно. Замечу, что сильного дефицита не ощущалось, ведь рядом с нами есть игроки второй команды, на которые мы всегда можем рассчитывать. Мы эту цепь хотим делать еще глубже, к U19 и дальше, чтобы мы могли рассчитывать на структуру и команда получала качественную поддержку от игроков следующего звена.

- Насколько такие матчи помогают раскрыть в молодых игроках новые качества, используя их не на своих позициях?

- Возможно, даже это идет в первую очередь. Несмотря на желание сохранять тонус, поддерживать кондиции мы это можем делать и в тренировках. В первую очередь, мы хотим по возможности действительно, как вы и сказали, посмотреть на то, что нам могут предложить уже сегодня те, кто является нашим будущим. Это очень важный момент, хотя мы и так их видим часто в контексте официальных матчей, так как это будет сегодня тоже. Но когда это контекст первой команды, когда к нам приезжает такой крепкий соперник, то за этим очень приятно наблюдать. Если говорить конкретнее, то сегодня у нас на замену в опорную зону вышел шестнадцатилетний футболист Артем Корж, когда мы дали отдохнуть Кушниренко. Свистун играл правого латераля, левого – Корнийчук, а против них играли футболисты основного состава соперника, Луан играл. Было очень приятно наблюдать за тем, как они делали все, чтобы нейтрализовать угрозу. Вы видели, что в последние 30 минут нам это очень хорошо удавалось делать. Мы пропустили лишь одну быструю атаку, а так мы провели большинство времени на половине поля соперника, несмотря на наш миксованный состав и то, что на поле одновременно находилось много молодых ребят. Это не может не поражать и еще раз подтверждает, что мы работаем в одном направлении и двигаемся по желаемому пути не только сегодня, но и строя будущее для футбольного клуба «Полесье».

- В третий раз за четыре месяца встречаемся с «Вересом». Все матчи были конкурентными по счету, кроме первого, что можете сказать о сопернике из Ровно?

- Это для нас неудивительно, мы знаем, что соперники также ставят цели во время международной паузы. Мы очень хорошо знали, что сегодня будет очень хорошее сопротивление, потому что это крепкая команда, у которой есть идея. Я очень хорошо знаком с тренерским штабом и знаю, что там не делается ничего для того, чтобы просто сделать. У этой команды есть свой ресурс, знает свои сильные стороны и ограничения и пытается этим пользоваться. Зная свои ограничения, они все равно пытаются играть вфутбол, быть проактивными и навязывать конкуренцию. Мы хорошо знаем, что тяжело играть под давлением, поэтому хорошо, что мы еще раз имеем возможность принять вызов или сами приглашаем соперника сыграть в более дружеских условиях. Это всегда оставляет много информации и положительных моментов, которые мы будем брать для себя. Думаю, соперник тоже сегодня будет доволен там, в каком тонусе они находятся, и тем, что они сегодня нам предложили. Желаем им только успеха, как и всем, кто пытается добиваться побед в этом чемпионате.