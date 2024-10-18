Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
WTA
18 октября 2024, 09:52 | Обновлено 18 октября 2024, 09:59
506
0

Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру

Даниэль Коллинс передумала

18 октября 2024, 09:52 | Обновлено 18 октября 2024, 09:59
506
0
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (№9 WTA) уведомила о то, что не будет завершать свою карьеру, несмотря на ранее объявленное решение об этом.

30-летняя уроженка Флориды планировала зачехлить ракетку после финала Кубка Билли Джин Кинг.

«Привет всем. Последние несколько недель я немного пропала, поэтому хочу сообщить всем новости.

Это было напряженное время с этими ужасными ураганами, которые пронеслись через Флориду, и в дополнение к этому я решал некоторые проблемы, связанные с моим эндометриозом и другими проблемами со здоровьем. Хотя я была очень взволнована и хотела закончить свою теннисную карьеру на высокой ноте в этом году и прыгнуть с головой в свою следующую часть жизни, но все пошло не так.

Помимо того, что я справляюсь с некоторыми затяжными проблемами со здоровьем, я недавно встречался с несколькими специалистами, чтобы лучше понять, какой мой лучший путь вперед для достижения моей последней мечты, создания семьи.

Борьба с эндометриозом и фертильностью - это масштабный вызов для многих женщин, я активно прохожу через это в команде, с которой работаю. Это просто займет больше времени, чем я думала.

Итак, моя история не дошла до своего завершения. Вернусь на корт в 2025 году.

Хотя в жизни нет гарантий, я надеюсь, что буду развивать свой уровень в 2024 году и продолжать играть, пока не стану более уверенной в моем личном пути рождения ребенка. Единственной гарантией на данный момент будут еще несколько эпических матчей.

Спасибо всем моим поклонникам и удивительным людям, которые были со мной, которые были такими ободряющими в течение этого времени, а также моим ближайшим друзьям, которые поддерживают меня на каждом шагу», – написала Коллинс в инстаграме.

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира WTA. Лучшим ее результатом на турнирах «Grand Slam в одиночном разряде является выход в финал Australian Open 2022.

По теме:
Большой турнир в Китае лишился еще одной топ-участницы
30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam
Два национальных рекорда, скандальный Синнер и большой шанс украинок
Даниэль Коллинс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Футбол | 17 октября 2024, 14:52 24
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?

Искуственный интеллект верит в сборную Аргентины

Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика
Футбол | 17 октября 2024, 13:11 4
Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика
Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика

Испанские команды стали забивать меньше голов

«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
Бокс | 18.10.2024, 08:47
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми
Теннис | 17.10.2024, 23:57
Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми
Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Футбол | 17.10.2024, 12:39
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
16.10.2024, 21:55 7
Футбол
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 13
Футбол
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
17.10.2024, 09:10
Бокс
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
16.10.2024, 14:10 4
Футбол
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 5
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
17.10.2024, 08:00 16
Футбол
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем