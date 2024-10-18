Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (№9 WTA) уведомила о то, что не будет завершать свою карьеру, несмотря на ранее объявленное решение об этом.

30-летняя уроженка Флориды планировала зачехлить ракетку после финала Кубка Билли Джин Кинг.

«Привет всем. Последние несколько недель я немного пропала, поэтому хочу сообщить всем новости.

Это было напряженное время с этими ужасными ураганами, которые пронеслись через Флориду, и в дополнение к этому я решал некоторые проблемы, связанные с моим эндометриозом и другими проблемами со здоровьем. Хотя я была очень взволнована и хотела закончить свою теннисную карьеру на высокой ноте в этом году и прыгнуть с головой в свою следующую часть жизни, но все пошло не так.

Помимо того, что я справляюсь с некоторыми затяжными проблемами со здоровьем, я недавно встречался с несколькими специалистами, чтобы лучше понять, какой мой лучший путь вперед для достижения моей последней мечты, создания семьи.

Борьба с эндометриозом и фертильностью - это масштабный вызов для многих женщин, я активно прохожу через это в команде, с которой работаю. Это просто займет больше времени, чем я думала.

Итак, моя история не дошла до своего завершения. Вернусь на корт в 2025 году.

Хотя в жизни нет гарантий, я надеюсь, что буду развивать свой уровень в 2024 году и продолжать играть, пока не стану более уверенной в моем личном пути рождения ребенка. Единственной гарантией на данный момент будут еще несколько эпических матчей.

Спасибо всем моим поклонникам и удивительным людям, которые были со мной, которые были такими ободряющими в течение этого времени, а также моим ближайшим друзьям, которые поддерживают меня на каждом шагу», – написала Коллинс в инстаграме.

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира WTA. Лучшим ее результатом на турнирах «Grand Slam в одиночном разряде является выход в финал Australian Open 2022.