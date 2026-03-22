  4. Drama Queen и Drama King. В Майами между Коллинз и Муте вспыхнула перепалка
22 марта 2026, 22:25 | Обновлено 22 марта 2026, 22:43
366
0

Drama Queen и Drama King. В Майами между Коллинз и Муте вспыхнула перепалка

Американка и француз обменялись комментариями в адрес друг друга

22 марта 2026, 22:25 | Обновлено 22 марта 2026, 22:43
366
0
Drama Queen и Drama King. В Майами между Коллинз и Муте вспыхнула перепалка

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (WTA 99) заявила, что француз Корентен Муте (ATP 33) отписался от нее в социальных сетях, рассказав об этом на эфире Tennis Chanel.

«Я сказала ему, что, если он хочет со мной флиртовать, ему сначала нужно улучшить свою подачу и удары справа, потому что именно это действительно важно. Он написал мне сообщение, но отписался от меня после того, как увидел мой профиль на сайте знакомств, где я написала, что не заинтересована в мужчинах невысокого роста. Ну серьезно, ребята, нужно понимать – мой рост 178 см, и для меня это просто преимущество. Ничего не имею против «невысоких королей». Но он из-за этого обиделся, написал мне, а потом отписался».

На эфире между ведущим и теннисисткой произошел диалог:

– То есть он такой тебе: «Ты мне тоже больше не нравишься».

– Но вчера он снова написал мне в директ и спросил, видела ли я его матч и все его мощные подачи.

– И он же выиграл вчера!

– Да, выиграл. Он очень талантлив, у него бывают невероятные розыгрыши.

– Это дает ему хоть какие-то шансы?

– Нет, думаю, пока что у него шансов нет.

– Ну, может, если он выиграет турнир, тогда вернемся к этому разговору.

– Ему придется очень постараться, так что не думаю, что это произойдет. Но кто знает - посмотрим!

Ответ Муте на откровения Коллинз не заставил себя ждать.

«Как я могу от тебя отписаться, если я на тебя никогда не подписывался? Ты сама подписалась на меня. Ты предложила сыграть вместе в миксте. А я даже ни разу на тебя не подписывался. Ты готова сказать что угодно, лишь бы о тебе говорили. Стоит научиться любить себя, чтобы не делать глупости ради чужого внимания», – написал Корентен в социальных сетях.

Корентен Муте (ATP 33) вышел в третий круг Мастерса в Майами. Он сыграет со второй ракеткой мира – Янником Синнером.

По теме:
Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
ВИДЕО. Алькарас встретился с королевой Испании на Мастерсе в Майами
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 4
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 15
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 22.03.2026, 19:15
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Футбол | 22.03.2026, 20:24
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21.03.2026, 03:35 5
Теннис
