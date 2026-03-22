Drama Queen и Drama King. В Майами между Коллинз и Муте вспыхнула перепалка

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (WTA 99) заявила, что француз Корентен Муте (ATP 33) отписался от нее в социальных сетях, рассказав об этом на эфире Tennis Chanel.

«Я сказала ему, что, если он хочет со мной флиртовать, ему сначала нужно улучшить свою подачу и удары справа, потому что именно это действительно важно. Он написал мне сообщение, но отписался от меня после того, как увидел мой профиль на сайте знакомств, где я написала, что не заинтересована в мужчинах невысокого роста. Ну серьезно, ребята, нужно понимать – мой рост 178 см, и для меня это просто преимущество. Ничего не имею против «невысоких королей». Но он из-за этого обиделся, написал мне, а потом отписался».

На эфире между ведущим и теннисисткой произошел диалог:

– То есть он такой тебе: «Ты мне тоже больше не нравишься».

– Но вчера он снова написал мне в директ и спросил, видела ли я его матч и все его мощные подачи.

– И он же выиграл вчера!

– Да, выиграл. Он очень талантлив, у него бывают невероятные розыгрыши.

– Это дает ему хоть какие-то шансы?

– Нет, думаю, пока что у него шансов нет.

– Ну, может, если он выиграет турнир, тогда вернемся к этому разговору.

– Ему придется очень постараться, так что не думаю, что это произойдет. Но кто знает - посмотрим!

Ответ Муте на откровения Коллинз не заставил себя ждать.

«Как я могу от тебя отписаться, если я на тебя никогда не подписывался? Ты сама подписалась на меня. Ты предложила сыграть вместе в миксте. А я даже ни разу на тебя не подписывался. Ты готова сказать что угодно, лишь бы о тебе говорили. Стоит научиться любить себя, чтобы не делать глупости ради чужого внимания», – написал Корентен в социальных сетях.

Корентен Муте (ATP 33) вышел в третий круг Мастерса в Майами. Он сыграет со второй ракеткой мира – Янником Синнером.