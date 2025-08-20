Минус фавориты, без Радукарас. Определены пары 1/2 финала микста US Open
19 августа в Нью-Йорке состоялись матчи 1/8 и 1/4 финала в смешанном парном разряде
В ночь на 20 августа завершились матчи 1/8 и 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.
По итогам игрового дня были определены полуфинальные пары. Борьбу за трофей мейджора продолжают тандемы: Джессика Пегула / Джек Дрейпер, Ига Свентек / Каспер Рууд, Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон, Сара Эррани / Андреа Вавассори.
Во второй половине игрового дня в полуфинал квалифицировались пары Пегула / Дрейпер и Коллинз / Харрисон.
Джессика и Джек на своем пути прошли Эмму Радукану и Карлоса Алькараса, дуэт которых прозвали «Радукарас», а в четвертьфинале американка и британка оказались сильнее «нейтралов» Мирры Андреевой и Даниила Медведева.
Даниэль и Кристиан попали в сетку микста благодаря отказу Янника Синнера от участия, который был заявлен вместе с Катериной Синяковой. Американцы обыграли Белинду Бенчич и Александра Зверева, а затем Тейлор Таунсенд и Бена Шелтона. Таунсенд и Шелтон перед стартом соревнования считались главными фаворитами на трофей по версии букмекеров.
Полуфиналы и финал микста US Open 2025 состоится 20 августа. Триумфаторы заберут 1 миллион долларов.
US Open 2025. Микст, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Пегула / Дрейпер [1] – Радукану / Алькарас – 4:2, 4:2
Данилович / Джокович – Андреева / Медведев – 2:4, 3:5
Свентек / Рууд [3] – Киз / Тиафо – 4:1, 4:2
Осака / Монфис – Макналли / Музетти – 3:5, 2:6
Нижняя часть сетки
Уильямс / Опелка – Мухова / Рублев – 2:4, 4:5 (5:7)
Эррани / Вавассори – Рыбакина / Фритц [2] – 4:2, 4:2
Коллинз / Харрисон – Бенчич / Зверев – 4:0, 5:3
Таунсенд / Шелтон – Анисимова / Руне [4] – 4:2, 5:4 (7:2)
US Open 2025. Микст, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Пегула / Дрейпер [1] – Андреева / Медведев – 4:1, 4:1
Свентек / Рууд [3] – Макналли / Музетти – 4:1, 4:2
Нижняя часть сетки
Мухова / Рублев – Эррани / Вавассори – 1:4, 4:5 (4:7)
Коллинз / Харрисон – Таунсенд / Шелтон – 4:1, 5:4, (7:2)
US Open 2025. Микст, пары 1/2 финала
Пегула / Дрейпер [1] – Свентек / Рууд [3]
Эррани / Вавассори – Коллинз / Харрисон
