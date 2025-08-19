Определены первые полуфиналисты в смешанном парном разряде US Open 2025
Дуэты Ига Свентек / Каспер Рууд и Сара Эррани / Андреа Вавассори продолжают борьбу
19 августа стартовали матчи смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.
По итогам первой половины игрового дня определены два тандема, которые добрались до стадии 1/2 финала.
В верней части сетки первыми полуфиналистами стали Ига Свентек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия), а в нижней – итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.
Ига и Каспер обыграли дуэты Мэдисон Киз (США) / Фрэнсис Тиафо (США) и Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти. Сара и Андреа справились с парами Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США) и Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев.
Их соперники определятся уже сегодня. После 22:00 по Киеву свои выступления начнут еще восемь тандемов и в ночь на 20 число будут определены обе полуфинальные пары.
Полуфиналы и финал состоятся завтра, 20 августа. Победители заберут 1 миллион долларов.
US Open 2025. Микст, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо – 4:1, 4:2
Наоми Осака / Гаэль Монфис – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти – 3:5, 2:6
Нижняя часть сетки
Винус Уильямс / Рейлли Опелка – Каролина Мухова / Андрей Рублев – 2:4, 4:5 (5:7)
Сара Эррани / Андреа Вавассори – Елена Рыбакина / Тейлор Фритц [2] – 4:2, 4:2
US Open 2025. Микст, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти – 4:1, 4:2
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова / Андрей Рублев – Сара Эррани / Андреа Вавассори – 1:4, 4:5 (4:7)
