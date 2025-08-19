Определены первые полуфиналисты в смешанном парном разряде US Open 2025

19 августа стартовали матчи смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.

По итогам первой половины игрового дня определены два тандема, которые добрались до стадии 1/2 финала.

В верней части сетки первыми полуфиналистами стали Ига Свентек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия), а в нижней – итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Ига и Каспер обыграли дуэты Мэдисон Киз (США) / Фрэнсис Тиафо (США) и Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти. Сара и Андреа справились с парами Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США) и Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев.

Их соперники определятся уже сегодня. После 22:00 по Киеву свои выступления начнут еще восемь тандемов и в ночь на 20 число будут определены обе полуфинальные пары.

Полуфиналы и финал состоятся завтра, 20 августа. Победители заберут 1 миллион долларов.

US Open 2025. Микст, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо – 4:1, 4:2

Наоми Осака / Гаэль Монфис – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти – 3:5, 2:6

Нижняя часть сетки

Винус Уильямс / Рейлли Опелка – Каролина Мухова / Андрей Рублев – 2:4, 4:5 (5:7)

Сара Эррани / Андреа Вавассори – Елена Рыбакина / Тейлор Фритц [2] – 4:2, 4:2

US Open 2025. Микст, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти – 4:1, 4:2

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова / Андрей Рублев – Сара Эррани / Андреа Вавассори – 1:4, 4:5 (4:7)