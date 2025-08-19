А была бы Элина... Монфис с Осакой покинули микст US Open в первом же матче

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис завершил выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В 1/8 финала француз вместе с Наоми Осакой (Япония) проиграл тандему Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия) в двух сетах за 1 час и 8 минут.

US Open 2025. Микст

Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфис (Франция) – Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия) – 3:5, 2:4

Макнелли и Музетти в четвертьфинале поборются либо против Иги Свентек и Каспера Рууда, либо против Мэдисон Киз и Фрэнсиса Тиафо.

Также уже завершился еще один матч в миксте US Open: итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори переиграли тандем Елена Рыбакина / Тейлор Фритц со счетом 4:2, 4:2. Далее Сара и Андреа – профильные парники – сыграет или с Винус Уильямс и Рейлли Опелкой, или с Каролиной Муховой и Андреем Рублевым.

«Мы играем здесь за всех парников, которые не могут здесь соревноваться. Постараемся показать все, на что способны», – сказал Вавассори после матча.