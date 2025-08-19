Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. А была бы Элина... Монфис с Осакой покинули микст US Open в первом же матче
US Open
19 августа 2025, 19:50 |
626
0

А была бы Элина... Монфис с Осакой покинули микст US Open в первом же матче

Гаэль и Наоми потерпели поражение от Кэти Макнелии и Лоренцо Музетти в 1/8 финала

19 августа 2025, 19:50 |
626
0
А была бы Элина... Монфис с Осакой покинули микст US Open в первом же матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис завершил выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В 1/8 финала француз вместе с Наоми Осакой (Япония) проиграл тандему Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия) в двух сетах за 1 час и 8 минут.

US Open 2025. Микст

Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфис (Франция) – Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия) – 3:5, 2:4

Макнелли и Музетти в четвертьфинале поборются либо против Иги Свентек и Каспера Рууда, либо против Мэдисон Киз и Фрэнсиса Тиафо.

Также уже завершился еще один матч в миксте US Open: итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори переиграли тандем Елена Рыбакина / Тейлор Фритц со счетом 4:2, 4:2. Далее Сара и Андреа – профильные парники – сыграет или с Винус Уильямс и Рейлли Опелкой, или с Каролиной Муховой и Андреем Рублевым.

«Мы играем здесь за всех парников, которые не могут здесь соревноваться. Постараемся показать все, на что способны», – сказал Вавассори после матча.

По теме:
Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
На US Open не сыграет: 20-я ракетка мира пропустит второй Grand Slam подряд
Сенсационный полуфиналист Мастерса в Цинциннати снялся с квалификации USO
Кэти Макнелли Гаэль Монфис Лоренцо Музетти Наоми Осака Елена Рыбакина Тейлор Фритц Андреа Вавассори Сара Эррани US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 3
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 84
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Теннис | 19.08.2025, 19:14
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем