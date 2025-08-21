Разыгран миллион: определены победители смешанного парного разряда US Open

21 августа завершились все матчи смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.

Трофей завоевал итальянский тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори, который в финале переиграли польку Игу Свентек и норвежца Каспера Рууда.

Эррани и Вавассори одолели Игу и Каспера на супертай-брейке. Итальянцы могли завершить встречу и в двух сетах, но отдали преимущество во второй парти со счета 5:3, не подав на матч в 10-м гейме с 30:15.

Полуфиналы и финалы микста на US Open прошли в один день. В полуфинале Свентек и Рууд выбили пару Джессика Пегула / Джек Дрейпер (на супертай-брейке отыгрались с 4:8), а Эррани и Вавассори справились с Даниэль Коллинз и Кристианом Харрисоном.

Эррани и Вавассори заработали на двоих один миллион долларов (по 500 тысяч каждый). После победы в первом круге Вавассори заявил, что они играют за всех профильных парников, которые не сумели принять участие в обновленном формате микста.

Сара выиграла второй трофей Grand Slam в смешанном парном разряде. Для Андреа это также третий титул. Все три чемпионства они завоевали вместе, в частности и на US Open 2024. В начале июня этого года они стали победителями Ролан Гаррос.

US Open 2025. Микст, 1/2 финала

Пегула / Дрейпер [1] – Свентек / Рууд [3] – 5:3, 3:5, [8:10]

Эррани / Вавассори – Коллинз / Харрисон – 4:2, 4:2

US Open 2025. Микст, финал

Свентек / Рууд [3] – Эррани / Вавассори – 3:6, 7:5, [6:10]

