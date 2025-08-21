Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разыгран миллион: определены победители смешанного парного разряда US Open
US Open
21 августа 2025, 06:45 | Обновлено 21 августа 2025, 07:52
890
1

Разыгран миллион: определены победители смешанного парного разряда US Open

В финале Эррани и Вавассори на супертай-брейке вырвали победу у Свентек и Рууда

21 августа 2025, 06:45 | Обновлено 21 августа 2025, 07:52
890
1
Разыгран миллион: определены победители смешанного парного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Андреа Вавассори

21 августа завершились все матчи смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.

Трофей завоевал итальянский тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори, который в финале переиграли польку Игу Свентек и норвежца Каспера Рууда.

Эррани и Вавассори одолели Игу и Каспера на супертай-брейке. Итальянцы могли завершить встречу и в двух сетах, но отдали преимущество во второй парти со счета 5:3, не подав на матч в 10-м гейме с 30:15.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Полуфиналы и финалы микста на US Open прошли в один день. В полуфинале Свентек и Рууд выбили пару Джессика Пегула / Джек Дрейпер (на супертай-брейке отыгрались с 4:8), а Эррани и Вавассори справились с Даниэль Коллинз и Кристианом Харрисоном.

Эррани и Вавассори заработали на двоих один миллион долларов (по 500 тысяч каждый). После победы в первом круге Вавассори заявил, что они играют за всех профильных парников, которые не сумели принять участие в обновленном формате микста.

Сара выиграла второй трофей Grand Slam в смешанном парном разряде. Для Андреа это также третий титул. Все три чемпионства они завоевали вместе, в частности и на US Open 2024. В начале июня этого года они стали победителями Ролан Гаррос.

US Open 2025. Микст, 1/2 финала

Пегула / Дрейпер [1] – Свентек / Рууд [3] – 5:3, 3:5, [8:10]
Эррани / Вавассори – Коллинз / Харрисон – 4:2, 4:2

US Open 2025. Микст, финал

Свентек / Рууд [3] – Эррани / Вавассори – 3:6, 7:5, [6:10]

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
US Open
US Open
По теме:
Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина
US Open 2025. Почему микст играют еще до старта основных соревнований?
Минус фавориты, без Радукарас. Определены пары 1/2 финала микста US Open
Сара Эррани Андреа Вавассори Ига Свёнтек Каспер Рууд US Open 2025 Джессика Пегула Джек Дрейпер Даниэль Коллинз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20 августа 2025, 12:17 5
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро

Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение для строительства парка в Румынии

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20 августа 2025, 08:10 7
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение

Победитель Лиги чемпионов хочет продать вратаря

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 02:36
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Надежда Киченок не сумела преодолеть стартовый раунд пятисотника в Мексике
Теннис | 21.08.2025, 06:20
Надежда Киченок не сумела преодолеть стартовый раунд пятисотника в Мексике
Надежда Киченок не сумела преодолеть стартовый раунд пятисотника в Мексике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Сара Еррані найвеличніша парниця 20-х років XXI сторіччя.
Ответить
0
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 30
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем