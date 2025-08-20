US Open 2025. Почему микст играют еще до старта основных соревнований?

На US Open 2025 в Нью-Йорке микст-соревнования проходят во время Fan Week – на неделе перед стартом основных сингл-дисциплин.

Это дает топ-спортсменам возможность участвовать, не рискуя своими силами для одиночного турнира.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал: «Это, по сути, было очевидно: можно поиграть серьезные матчи на Артур Эш, перед заполненными трибунами, и все лучшие игроки мира будут участвовать. Это отличная возможность немного заработать и разогреться перед одиночными соревнованиями».

Микст-турнир сокращен до 16 пар, матчи проходят в коротком формате: сет до 4 выигранных геймов, без больше-меньше, тай-брейк при счете 4:4, а в случае равенства – 10-очковый матчевый тай-брейк. Встречи ради шоу проводятся на главных аренах Arthur Ashe Stadium и Louis Armstrong Stadium, где обычно играют сингл-финалы.

Организаторы ввели этот формат, чтобы вернуть интерес к микст-дисциплине, привлекая звезд и создавая шоу ради увеличения прямых трансляций, зрительского интереса и доходов.

Такой подход раскритиковали парные специалисты. Многие опытные дуэты (например, Сем Вербек и Катерина Синякова) протестуют против этого шоу-формата, потому что это ставит их в невыгодное положение. Такое решение испортило возможность для них выступать вместе.

Некоторые игроки-одиночники даже называли турнир выставочным. Однако Джессика Пегула отметила, что это настоящий турнир Grand Slam, а не просто шоу. Вместо привычных 32 пар зрители видят лишь 16, и половина из них – пропуск по уайлд-кард. Это вызвало возмущение у тех, кто привык к традиционному турниру с широким набором участников.

Итак, микст на US Open 2025 играется до старта одиночек, чтобы заинтересовать звездных сингл-игроков, не создавать препятствий для их участия в основном турнире. Организаторы стараются провести турнир в сжатом, зрелищном формате, привлечь внимание зрителей и поднять престиж этой дисциплины. Это вызов традициям, что имеет как сторонников (за новизну и шоу), так и критиков (среди консерваторов и дабл-специалистов).

US Open 2025. Микст-соревнования, сетка турнира