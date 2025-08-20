Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
20 августа 2025, 16:39 | Обновлено 20 августа 2025, 16:53
US Open 2025. Почему микст играют еще до старта основных соревнований?

Организаторы ввели новые правила для смешанного парного турнира

US Open 2025. Почему микст играют еще до старта основных соревнований?
ESPN. Фрэнсис Тиафо и Мэдисон Киз

На US Open 2025 в Нью-Йорке микст-соревнования проходят во время Fan Week – на неделе перед стартом основных сингл-дисциплин.

Это дает топ-спортсменам возможность участвовать, не рискуя своими силами для одиночного турнира.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал: «Это, по сути, было очевидно: можно поиграть серьезные матчи на Артур Эш, перед заполненными трибунами, и все лучшие игроки мира будут участвовать. Это отличная возможность немного заработать и разогреться перед одиночными соревнованиями».

Микст-турнир сокращен до 16 пар, матчи проходят в коротком формате: сет до 4 выигранных геймов, без больше-меньше, тай-брейк при счете 4:4, а в случае равенства – 10-очковый матчевый тай-брейк. Встречи ради шоу проводятся на главных аренах Arthur Ashe Stadium и Louis Armstrong Stadium, где обычно играют сингл-финалы.

Организаторы ввели этот формат, чтобы вернуть интерес к микст-дисциплине, привлекая звезд и создавая шоу ради увеличения прямых трансляций, зрительского интереса и доходов.

Такой подход раскритиковали парные специалисты. Многие опытные дуэты (например, Сем Вербек и Катерина Синякова) протестуют против этого шоу-формата, потому что это ставит их в невыгодное положение. Такое решение испортило возможность для них выступать вместе.

Некоторые игроки-одиночники даже называли турнир выставочным. Однако Джессика Пегула отметила, что это настоящий турнир Grand Slam, а не просто шоу. Вместо привычных 32 пар зрители видят лишь 16, и половина из них – пропуск по уайлд-кард. Это вызвало возмущение у тех, кто привык к традиционному турниру с широким набором участников.

Итак, микст на US Open 2025 играется до старта одиночек, чтобы заинтересовать звездных сингл-игроков, не создавать препятствий для их участия в основном турнире. Организаторы стараются провести турнир в сжатом, зрелищном формате, привлечь внимание зрителей и поднять престиж этой дисциплины. Это вызов традициям, что имеет как сторонников (за новизну и шоу), так и критиков (среди консерваторов и дабл-специалистов).

US Open 2025. Микст-соревнования, сетка турнира

US Open 2025 Фрэнсис Тиафо Мэдисон Киз Джессика Пегула Катерина Синякова
Николай Степанов Источник: ESPN
