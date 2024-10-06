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Чемпионат Англии
Брайтон
06.10.2024 18:30 – FT 3 : 2
Тоттенхэм
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Англия
06 октября 2024, 20:35 | Обновлено 06 октября 2024, 20:48
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Суперкамбэк в АПЛ. Брайтон взял верх над Тоттенхэмом, отыграв два мяча

У «шпор» голами отличились Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон

06 октября 2024, 20:35 | Обновлено 06 октября 2024, 20:48
120
1
Суперкамбэк в АПЛ. Брайтон взял верх над Тоттенхэмом, отыграв два мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле совершил камбэк и переиграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

«Брайтон» в начале второго тайма уступал со счетом 0:2, однако затем забил 3 мяча за 18 минут.

У «шпор» голами отличились Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон. У хозяев голы забили Янкуба Минте, Джорджиньо Раттер и Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» набрал 12 очков и расположился на 6-м месте. «Тоттенхэм» имеет 10 очков и занимает 9-ю позицию.

Премьер-лига. 7-й тур, 6 октября

Брайтон – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Минте, 48, Рюттер, 58, Уэлбек, 66 – Джонсон, 23, Мэддисон, 37

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Брайтон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бреннан Джонсон Джеймс Мэддисон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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