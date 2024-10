Суперкамбэк в АПЛ. Брайтон взял верх над Тоттенхэмом, отыграв два мяча

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле совершил камбэк и переиграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

«Брайтон» в начале второго тайма уступал со счетом 0:2, однако затем забил 3 мяча за 18 минут.

У «шпор» голами отличились Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон. У хозяев голы забили Янкуба Минте, Джорджиньо Раттер и Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» набрал 12 очков и расположился на 6-м месте. «Тоттенхэм» имеет 10 очков и занимает 9-ю позицию.

Премьер-лига. 7-й тур, 6 октября

Брайтон – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Минте, 48, Рюттер, 58, Уэлбек, 66 – Джонсон, 23, Мэддисон, 37

