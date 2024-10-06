Суперкамбэк в АПЛ. Брайтон взял верх над Тоттенхэмом, отыграв два мяча
У «шпор» голами отличились Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон
В матче 7-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле совершил камбэк и переиграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2.
«Брайтон» в начале второго тайма уступал со счетом 0:2, однако затем забил 3 мяча за 18 минут.
У «шпор» голами отличились Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон. У хозяев голы забили Янкуба Минте, Джорджиньо Раттер и Дэнни Уэлбек.
«Брайтон» набрал 12 очков и расположился на 6-м месте. «Тоттенхэм» имеет 10 очков и занимает 9-ю позицию.
Премьер-лига. 7-й тур, 6 октября
Брайтон – Тоттенхэм – 3:2
Голы: Минте, 48, Рюттер, 58, Уэлбек, 66 – Джонсон, 23, Мэддисон, 37
FT: WHAT A WIN FOR THE ALBION! 😍— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 6, 2024
[3-2] 📲 #BHAFC // #BHATOT 🔵⚪️ pic.twitter.com/CFNTQNFOiX
It ends in defeat. pic.twitter.com/ZJHuxEpDxo— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2024
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