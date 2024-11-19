Журналист раскритиковал вызов в сборную U-19 сына Андрея Шевченко

Игорь Бурбас жестко прошелся по сыну Андрея Шевченка – Кристиану Шевченко – на своём Ютуб-канале.

Журналист не понимает за какие заслуги сын легенды мирового футбола получил место в основе сборной Украины U-19:

«Кристиан Шевченко каши не портит в сборной, когда выходит и получает свои 25, 20 или 15 игровых минут, когда счёт, по сути, определен».

«Речь про отбор на предыдущий Евро и про само Евро. Он не был основным футболистом, он был игроком запаса и ротации».

«А сейчас уже другое дело, когда Кристиан стал примерять роль игрока основы сборной U-19, а это уже совсем другой уровень ответственности».

«По Кристиану Шевченко я вообще ничего не могу сказать, так как я не понимаю за какие такие выдающиеся результаты он в юношеской сборной Украины».

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«Вызвали Зака Бауманна, который, как и Кристиан Шевченко, получил украинское гражданство и получил право представлять наши сборные команды – тут хотя бы понятно, человек играет за «Манчестер Юнайтед». При этом он уже играет за команду U-21 – это вторая команда «МЮ». Там статистика открыта, понятно сколько сыграл, как сыграл, там вопросов нет».

«Статистику Кристиана Шевченка вы видели? Я не знаю, играет ли он за «Уотфорд» U-18. В какой лиге играет эта команда? Это его карьера, мне она бы не была интересна, если бы не одно но – его вызывают в сборную Украины U-19 и Шевченко-Джуниор представляет всю нашу страну. Пускай на юношеском уровне, но это сборная Украины. Только поэтому у меня есть вопросы».