В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации издания The Mirror, мадридский клуб решится продать Винисиуса следующим летом по двум причинам. Первая – финансовая, у «сливочных» возникли финансовые трудности, а многомиллионный трансфер бразильца в Саудовскую Аравию поможет их решить. Вторая причина является тактической, Винисиус играет на позиции Калиана Мбаппе, что создает в команде дисбаланс. «Реал» будет строить свое будущее вокруг Мбаппе, который не будет иметь конкуренции после продажи Винни и будет играть на родной и удобной для себя позиции.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.