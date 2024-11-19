В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Винисиус вероятно покинет команду
Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.
По информации издания The Mirror, мадридский клуб решится продать Винисиуса следующим летом по двум причинам. Первая – финансовая, у «сливочных» возникли финансовые трудности, а многомиллионный трансфер бразильца в Саудовскую Аравию поможет их решить. Вторая причина является тактической, Винисиус играет на позиции Калиана Мбаппе, что создает в команде дисбаланс. «Реал» будет строить свое будущее вокруг Мбаппе, который не будет иметь конкуренции после продажи Винни и будет играть на родной и удобной для себя позиции.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь передач.
Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.
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