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  4. В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Испания
19 ноября 2024, 01:52 |
303
1

В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер

Винисиус вероятно покинет команду

19 ноября 2024, 01:52 |
303
1
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе и Винисиус Жуниор

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации издания The Mirror, мадридский клуб решится продать Винисиуса следующим летом по двум причинам. Первая – финансовая, у «сливочных» возникли финансовые трудности, а многомиллионный трансфер бразильца в Саудовскую Аравию поможет их решить. Вторая причина является тактической, Винисиус играет на позиции Калиана Мбаппе, что создает в команде дисбаланс. «Реал» будет строить свое будущее вокруг Мбаппе, который не будет иметь конкуренции после продажи Винни и будет играть на родной и удобной для себя позиции.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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