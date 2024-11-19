Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Лига наций
19 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 19 ноября 2024, 11:24
917
0

Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?

Подопечных Сергея Реброва устроит в Тиране только победа

19 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 19 ноября 2024, 11:24
917
0
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины. Изучаем турнирные расклады перед игрой.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тремя днями ранее в 5-м туре сборная Украины не удержала победу в выездном поединке против Грузии (1:1), также очки были поделены в матче между Албанией и Чехией (0:0).

Турнирное положение в группе B1: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7), 4. Украина (5).

После 5 матчей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место в квартете, за тур до конца группового раунда.

Турнирная таблица группы B1

В 6-м туре 19 ноября встречаются: Албания – Украина, Чехия – Грузия.

При равенстве очков дополнительными критериями являются: 1) очки в личных встречах, 2) разница мячей в личных встречах, 3) забитые мячи в личных встречах, 4) повторное применение пунктов 1–3, 5) разница мячей во всех матчах), 6) забитые мячи во всех матчах, 7) забитые мячи на выезде во всех матчах, 8) количество побед во всех матчах, 9) количество гостевых побед во всех матчах, 10) дисциплинарные баллы, 11) место в рейтинге при посеве.

Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией!

Любой другой результат приведет к тому, что сине-желтые вылетят в Дивизион C, где в следующем сезоне смогут сразиться даже с командой Сан-Марино.

В случае победы у Украины есть два варианта, в зависимости от параллельного матча:

  • Украина займет второе место, если Чехия не проиграет Грузии
  • Украина займет третье место, если Грузия обыграет Чехию

Поэтому украинцам выгодно болеть за Чехию в матче против Грузии.

Со второго места украинская команда сможет сыграть в дополнительном плей-офф за путевку в Лигу A. А вот с третьей позиции придется играть стыковой матч за сохранение прописки в Дивизионе B.

Держим кулаки и надеемся на команду Реброва!

Инфографика

По теме:
Деньги в футбол все-таки не играют. Доказано сборной Украины
Евгений КРАСНИКОВ: «Мое мнение, что Украина сильнее Албании»
Без Довбика и Зубкова. Вирт выбрал состав сборной Украины на Албанию
сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
Футбол | 19 ноября 2024, 05:43 3
ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину

Анна Зубкова продолжает публиковать в Instagram откровенные фото

Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 18 ноября 2024, 09:50 16
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Футбол | 19.11.2024, 07:25
Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Футбол | 18.11.2024, 10:22
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Футбол | 18.11.2024, 20:31
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12
Бокс
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
18.11.2024, 00:14 2
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем