Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?

19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины. Изучаем турнирные расклады перед игрой.

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Тремя днями ранее в 5-м туре сборная Украины не удержала победу в выездном поединке против Грузии (1:1), также очки были поделены в матче между Албанией и Чехией (0:0).

Турнирное положение в группе B1: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7), 4. Украина (5).

После 5 матчей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место в квартете, за тур до конца группового раунда.

Турнирная таблица группы B1

В 6-м туре 19 ноября встречаются: Албания – Украина, Чехия – Грузия.

При равенстве очков дополнительными критериями являются: 1) очки в личных встречах, 2) разница мячей в личных встречах, 3) забитые мячи в личных встречах, 4) повторное применение пунктов 1–3, 5) разница мячей во всех матчах), 6) забитые мячи во всех матчах, 7) забитые мячи на выезде во всех матчах, 8) количество побед во всех матчах, 9) количество гостевых побед во всех матчах, 10) дисциплинарные баллы, 11) место в рейтинге при посеве.

Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией!

Любой другой результат приведет к тому, что сине-желтые вылетят в Дивизион C, где в следующем сезоне смогут сразиться даже с командой Сан-Марино.

В случае победы у Украины есть два варианта, в зависимости от параллельного матча:

Украина займет второе место, если Чехия не проиграет Грузии

Украина займет третье место, если Грузия обыграет Чехию

Поэтому украинцам выгодно болеть за Чехию в матче против Грузии.

Со второго места украинская команда сможет сыграть в дополнительном плей-офф за путевку в Лигу A. А вот с третьей позиции придется играть стыковой матч за сохранение прописки в Дивизионе B.

Держим кулаки и надеемся на команду Реброва!

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