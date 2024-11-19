Манчестер Сити поставил условие Гвардиоле. Что решит тренер?

Английский «Манчестер Сити» не собирается ждать до лета 2025 года и требует от главного тренера Жузепа Гвардиолы определиться со своим будущим. Руководство клуба собирается поставить дедлайн, до которого испанцу нужно принять решение.

Новый спортивный директор команды Уго Виана приступит к выполнению своих обязательств летом 2025 года, однако попросил Гвардиолу не тянуть до этого срока. В клубе дали главному тренеру время до конца 2024 года, после чего хотят узнать окончательное решение – останется ли Жузеп в «Манчестер Сити» или уйдет из клуба.

Ранее журналисты сообщали, что главный тренер столкнулся с кризисом в команде – «Манчестер Сити» проиграл четыре последних матча во всех турнирах, а атмосфера в раздевалке подавленная из-за конфликтов.