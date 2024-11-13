Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера

Британские СМИ сообщают, что кризис в «Манчестер Сити» продолжает усугубляться, а атмосфера в раздевалке все хуже и хуже.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли четыре последних матча, а лазарет продолжает наполняться новыми травмированными игроками. Команда пребывает не в лучшем настроении из-за постоянных травм и плохих результатов.

«В идеальном мире Уокер и де Брюйне даже не вышли бы на поле сразу после травмы, ведь физическая форма играет важное значение. Однако Гвардиола решил, что игроков можно бросать в бой сразу после травм», – рассказали местные журналисты.

Очевидцы рассказали, что после поражения в матче с «Брайтоном», Гвардиола и Уокер поссорились в раздевалке. Кроме того, наставник имел неприятный разговор с Бернарду Силвой – Жузепу не понравилось, что футболист его команды говорит журналистам о «темных временах». Существуют проблемы в отношениях между наставником и Джеком Грилишем – в команде недовольны, что футболист уехал в сборную, хотя полностью не восстановился после травмы.

СМИ сообщают, что Жузеп Гвардиола собирается использовать международный перерыв и изменить ситуацию в команде. Футболисты опасаются, что тренер уйдет летом 2025 года и переживают из-за неопределенности.