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19 ноября 2024, 05:43 |
1237
2

ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину

Анна Зубкова продолжает публиковать в Instagram откровенные фото

19 ноября 2024, 05:43 |
1237
2
ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
Instagram. Анна Зубкова

Жена футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна, любит обратить на себя внимание.

Девушка в своём Instagram довольно часто публикует откровенные кадры, которые вызывают бурную реакцию её аудитории.

Вот и крайний пост Анны вышел довольно эффектным – красавица выгуляла новый наряд, открыв спину и собрал множество комплиментов:

«Роскошная», «Какая ты красивая», «Цветочек» и так далее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Зубкова в своём посте рассказала про один из любимых своих ресторанов – киевский ресторан «Frou Frou», где самый дешевый суп стоит 320 грн:

«Новое любимое место для меня», – написала Анна.

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Анна Зубкова Александр Зубков Шахтер Донецк сборная Украины по футболу девушки фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Перець
Тема цицьок розкрита не повністю 
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+1
yurij-korotkoruchko.com
Я что ошибся? Заходил вроде как на спортивный портал,а не плейбой?
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0
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