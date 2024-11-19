ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
Анна Зубкова продолжает публиковать в Instagram откровенные фото
Жена футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна, любит обратить на себя внимание.
Девушка в своём Instagram довольно часто публикует откровенные кадры, которые вызывают бурную реакцию её аудитории.
Вот и крайний пост Анны вышел довольно эффектным – красавица выгуляла новый наряд, открыв спину и собрал множество комплиментов:
«Роскошная», «Какая ты красивая», «Цветочек» и так далее.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Зубкова в своём посте рассказала про один из любимых своих ресторанов – киевский ресторан «Frou Frou», где самый дешевый суп стоит 320 грн:
«Новое любимое место для меня», – написала Анна.
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