ВИДЕО. Девушка игрока Динамо рассказала сколько ей нужно для жизни

Девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, Лиза Кандыба, ответила на вопросы блогера.

Лизу спрашивали о дорогих подарках её парня и о финансовом уровне жизни, который устроил бы её в Киеве.

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Девушка рассказала, что Назар дарил ей несколько дорогих колец и сумок. Относительно зарплаты динамовца блогерша сказала, что это – конфиденциальная информация и что она никогда не ставила деньги на первое место в отношениях, а главное это – «амбиции и цели». Она с Назаром никогда не была из-за денег и что они вместе растут в отношениях.

Для комфортной жизни в Киеве ей хватает 1 тысячи долларов. Любимая марка авто – BMW.