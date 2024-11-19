19 октября на «Андрувстадион» пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Чехии встретится со сборной Грузии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Чехия

Команда практически не пробивается на чемпионаты мира. Но при этом стабильно участвует в формате Евро. Вот только, в отличие от предыдущего такого турнира, летом в Германии Локомотива, по большому счету, практически провалилась. Она упустила победу над как раз грузинами и проигрывала и португальцам, и туркам. Но при этом Иван Гашек сохранил свой пост, более того, он не ушел в отставку и после того, как стартовали в Лиге Наций его подопечные с поражения 1:4 в Тбилиси. Но потом удалось взять 4 очка в двух поединках против Украины, а также выигрывали дома у Албании. В прошлом туре был практически ключевой поединок, в Тиране. Там сильнейшего не определили, закончив 0:0. Теперь победа дома все равно гарантирует сохранение первого места.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Грузия

Сборная запишет в любом случае этот календарный год в историю крупными золотыми буквами. Ведь наконец-то, впервые, получилось сыграть на Евро, да и просто на большом чемпионате. Причем все было на тоненького, решающий стыковой поединок, в марте с греками, закончился нулевой ничьей. Благо, что Мамардашвили подтвердил статус одного из лучших вратарей мира прямо сейчас, выиграв серию пенальти. Потом крестоносцы очень хорошо дебютировали на новом для себя турнире, постепенно улучшая результаты на групповом этапе: начали с поражения Турции, но в третьем туре побеждали Португалию, пусть та уже была в плей-офф. Пытались подопечные Саньоля показать зубы даже Испании, открыв счет - но в итоге разгромно уступили. Не смутившись, в сентябре Хвича и компания выиграли оба поединка. Но потом уступили и Украине, и Албании, утратив лидерство. В прошлом туре с желто-синими получились нервные, но довольно справедливые 1:1.

Статистика личных встреч

Оба матча пришлись на 2024-й год: 1:1 на Евро, 4:1 в пользу крестоносцев в сентябре.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева возьмут реванш. Но в любом случае борьба будет упорной - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,98).