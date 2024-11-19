Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций

19 ноября сборная Чехии по футболу провела матч 6-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Чехия провела в Оломоуце на стадионе «Андрув». Хозяева победили со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на третьей минуте – забил Певел Шульц. Удвоил преимущество чехов Адам Гложек на 24-й. После перерыва грузины благодаря голу Жорж Микаутадзе сократили отставание до минимума. Интрига в матче сохранялась до последних минут, но чехи сумели удержать победный результат.

Благодаря этой победе Чехия выиграла группу 1 Дивизиона В Лиги наций, набрав 11 пунктов. Чехия автоматически вышла в Дивизион А. Второе место заняла Украина, Грузия – третья, их ждет плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе В. Албания заняла последнее место в квартете и вылетела в Дивизион С.

Лига наций, 19 ноября. Дивизион В, группа 1.

Чехия – Грузия – 2:1

Голы: Шульц, 3, Гложек, 24

Hotovo! Na góly Šulce a Hložka odpověděla Gruzie jen jednou brankou a postupujeme tak do Ligy národů A. 🇨🇿🆚🇬🇪 pic.twitter.com/K9rKgZEdLr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 19, 2024