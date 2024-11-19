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Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
19.11.2024 21:45 – FT 2 : 1
Грузия
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Лига наций
19 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:45
5819
12

Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций

Победу в матче одержали чехи со счетом 2:1

19 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:45
5819
12
Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Чехия – Грузия

19 ноября сборная Чехии по футболу провела матч 6-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды стала сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Чехия провела в Оломоуце на стадионе «Андрув». Хозяева победили со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на третьей минуте – забил Певел Шульц. Удвоил преимущество чехов Адам Гложек на 24-й. После перерыва грузины благодаря голу Жорж Микаутадзе сократили отставание до минимума. Интрига в матче сохранялась до последних минут, но чехи сумели удержать победный результат.

Благодаря этой победе Чехия выиграла группу 1 Дивизиона В Лиги наций, набрав 11 пунктов. Чехия автоматически вышла в Дивизион А. Второе место заняла Украина, Грузия – третья, их ждет плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе В. Албания заняла последнее место в квартете и вылетела в Дивизион С.

Лига наций, 19 ноября. Дивизион В, группа 1.

Чехия – Грузия – 2:1
Голы: Шульц, 3, Гложек, 24

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сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Жорж Микаутадзе Павел Шульц Адам Гложек
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 12
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Володимир Деркач
Повага чехам за  безкомпромісність та чесну гру!
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+10
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Alex Komnin
Скільки пафосу було від грузин. Звичайна посередня команда без чогось особливого.
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+2
Первый Среди Равных
нагадаю що ці дніща зайняли 4-те чи 5-те місце в групі відбору і потрапили по неймовірному везінню через плей-офф завдяки удачній сітці і унилому матчу з післяматчевими пенальті
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+1
micha(ZAKARPATTJA)
Чому інтрига, підскажіть? Україна ще має щось грати, щоб залишитися в групі "В"?
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0
serhiy
Перший тайм-нормально ! Другий - no comments(. Заміни скоріше треба було робити,Ребров не відчуває,коли гравці починають "сідати ".Не керує командою,принаймі не може . На покращення не дуже надіюся. Пенсіонерів на пенсію ,а молодняк загравати з новим тренером !
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-1
micha(ZAKARPATTJA)
Вже знайшов.
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-1
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Tower Bridge
Хорошо что славяне нас не подосрррр.)
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-5
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c_a_p2
Тут шкода албанців та картвелів
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-7
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