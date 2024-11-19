Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций
Победу в матче одержали чехи со счетом 2:1
19 ноября сборная Чехии по футболу провела матч 6-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды стала сборная Грузии.
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Матч с Грузией Чехия провела в Оломоуце на стадионе «Андрув». Хозяева победили со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед на третьей минуте – забил Певел Шульц. Удвоил преимущество чехов Адам Гложек на 24-й. После перерыва грузины благодаря голу Жорж Микаутадзе сократили отставание до минимума. Интрига в матче сохранялась до последних минут, но чехи сумели удержать победный результат.
Благодаря этой победе Чехия выиграла группу 1 Дивизиона В Лиги наций, набрав 11 пунктов. Чехия автоматически вышла в Дивизион А. Второе место заняла Украина, Грузия – третья, их ждет плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе В. Албания заняла последнее место в квартете и вылетела в Дивизион С.
Лига наций, 19 ноября. Дивизион В, группа 1.
Чехия – Грузия – 2:1
Голы: Шульц, 3, Гложек, 24
Hotovo! Na góly Šulce a Hložka odpověděla Gruzie jen jednou brankou a postupujeme tak do Ligy národů A. 🇨🇿🆚🇬🇪 pic.twitter.com/K9rKgZEdLr— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 19, 2024
Zpět mezi elitu! 💪 Vidíme se v Lize národů A! 🫡 🇨🇿 pic.twitter.com/K5ozdCnuMO— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 19, 2024
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