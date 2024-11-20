Лига наций20 ноября 2024, 02:04 |
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Чехия – Грузия – 2:1. Пришлось болеть против Сакартвело. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
20 ноября 2024, 02:04 |
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19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Грузии.
Поединок прошел на стадионе Андрув в Оломоуце. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Благодаря этой победе чехов Украина вышла в плей-офф. Было важно, чтобы Сакартвело не сумело победить.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 6-й тур, 19 ноября
Чехия – Грузия – 2:1
Голы: Шульц, 3, Гложек, 24 – Микаутадзе, 60
Видеообзор матча:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Чехия).
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