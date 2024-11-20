19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Грузии.

Поединок прошел на стадионе Андрув в Оломоуце. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Благодаря этой победе чехов Украина вышла в плей-офф. Было важно, чтобы Сакартвело не сумело победить.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 6-й тур, 19 ноября

Чехия – Грузия – 2:1

Голы: Шульц, 3, Гложек, 24 – Микаутадзе, 60

Видеообзор матча: