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Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
19.11.2024 21:45 – FT 2 : 1
Грузия
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Лига наций
20 ноября 2024, 02:04 |
290
0

Чехия – Грузия – 2:1. Пришлось болеть против Сакартвело. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

20 ноября 2024, 02:04 |
290
0
Чехия – Грузия – 2:1. Пришлось болеть против Сакартвело. Видео голов, обзор
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19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Грузии.

Поединок прошел на стадионе Андрув в Оломоуце. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе чехов Украина вышла в плей-офф. Было важно, чтобы Сакартвело не сумело победить.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 6-й тур, 19 ноября

Чехия – Грузия – 2:1

Голы: Шульц, 3, Гложек, 24 – Микаутадзе, 60

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Чехия).
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Впервые в истории игрок Руха сыграл за сборную Украины
сборная Чехии по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций видео голов и обзор Жорж Микаутадзе Павел Шульц Адам Гложек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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