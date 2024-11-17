Чехия – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 19 ноября в 21:45 по Киеву
19 ноября сборная Чехии по футболу проведет матч 6-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды станет сборная Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Грузией Чехия проведет в Оломоуце на стадион «Андрув». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Соперниками сборной Чехии, кроме Грузии, в группе Лиги наций являются также команды Украины и Албании.
Чехия – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица группы B1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу
Валерий Василенко – об очередном невнятном поединке Реброва и его команды