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Чехия
19.11.2024 21:45 - : -
Грузия
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Лига наций
17 ноября 2024, 21:18 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:04
183
0

Чехия – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 19 ноября в 21:45 по Киеву

17 ноября 2024, 21:18 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:04
183
0
Чехия – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чехия – Грузия

19 ноября сборная Чехии по футболу проведет матч 6-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Чехия проведет в Оломоуце на стадион «Андрув». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Чехии, кроме Грузии, в группе Лиги наций являются также команды Украины и Албании.

Чехия Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Чехия – Грузия
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Трансляция матча В эфире

Турнирная таблица группы B1

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сборная Чехии по футболу Лига наций смотреть онлайн сборная Грузии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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