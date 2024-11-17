19 ноября сборная Чехии по футболу проведет матч 6-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды станет сборная Грузии.

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Матч с Грузией Чехия проведет в Оломоуце на стадион «Андрув». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Чехии, кроме Грузии, в группе Лиги наций являются также команды Украины и Албании.

Чехия – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица группы B1