19 ноября сборная Украины U-19 сыграет против Нидерландов в отборе на ЧЕ

Во вторник, 19 ноября, состоится поединок в рамках третьего тура квалификации чемпионата Европы между сборными Украины и Нидерландов до 19 лет. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

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Подопечные Дмитрия Михайленко полностью провалили отбор. Сначала команда проиграла со счетом 1:2 сборной Казахстана – единственный мяч за команду забил Матвей Пономаренко. Позже сине-желтые оказались слабее команды Словении - 0:1. Украина занимает четвертое место в турнирной таблице.

Сборная Нидерландов безошибочно выступает в квалификации. В первом туре команда обыграла сверстников из Словении – 2:0, а вот во втором туре с идентичным счетом голландцы обыграли сборную Казахстана (2:0). Национальная сборная Нидерландов занимает первое место в группе, имея отрыв от второго места в три пункта.