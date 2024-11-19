Великобритания – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024
18 ноября продолжатся матчи 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Великобритании сыграет против команды Словакии. Ориентировочное время начала противостояния – 13:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победительницы поединка Великобритания – Словакия выйдут в финал соревнований, где сыграют против Италии.
Великобритания – Словакия. 1/2 финала КБДК 2024
- Эмма Радукану – Виктория Грунчакова
- Кэти Бултер – Ребекка Шрамкова
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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