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ITF
19 ноября 2024, 13:05 |
103
0

Великобритания – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024

19 ноября 2024, 13:05 |
103
0
Великобритания – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября продолжатся матчи 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Великобритании сыграет против команды Словакии. Ориентировочное время начала противостояния – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Великобритания – Словакия выйдут в финал соревнований, где сыграют против Италии.

Великобритания – Словакия. 1/2 финала КБДК 2024

  • Эмма Радукану – Виктория Грунчакова
  • Кэти Бултер – Ребекка Шрамкова

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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