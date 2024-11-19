В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слухи относительно смены главного тренера команды. На должность главного тренера черкасского клуба сватают ряд специалистов.

«Данная информация не соответствует действительности. В лучшем случае – это просто вымысел.

Главный тренер Андрес Карраско полностью справляется со своими обязанностями. Он хорошо подготовил команду к сезону. Команда отлично начала чемпионат, ушла в группе лидеров на первую международную паузу, но затем количество травмированных основных игроков достигло уже пяти футболистов. Нам с этим не повезло.

Следующий отрезок чемпионата мы играли не тем составом, который готовили к сезону. Это объективно повлияло на результаты. И сразу после «ухудшения результатов», на клуб начались информационные атаки, которые продолжаются уже больше месяца и вызывают только смех в клубном офисе. Потому что люди, которые генерируют эти «новости», не знают философию работы и план развития ЛНЗ»,– сказал функционер.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. У подопечных Андреса Карраско есть в своем активе 18 турнирных пунктов после 13 матчей

Ранее Александр Кучер заявил, что не прочь попробовать свои силы в ЛНЗ.