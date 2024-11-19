Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско
Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 19 ноября 2024, 13:22
638
0

В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско

Испанец продолжит работу с черкасской командой

19 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 19 ноября 2024, 13:22
638
0
В ЛНЗ неожиданно отреагировали на слухи об увольнении Карраско
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Карраско

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слухи относительно смены главного тренера команды. На должность главного тренера черкасского клуба сватают ряд специалистов.

«Данная информация не соответствует действительности. В лучшем случае – это просто вымысел.

Главный тренер Андрес Карраско полностью справляется со своими обязанностями. Он хорошо подготовил команду к сезону. Команда отлично начала чемпионат, ушла в группе лидеров на первую международную паузу, но затем количество травмированных основных игроков достигло уже пяти футболистов. Нам с этим не повезло.

Следующий отрезок чемпионата мы играли не тем составом, который готовили к сезону. Это объективно повлияло на результаты. И сразу после «ухудшения результатов», на клуб начались информационные атаки, которые продолжаются уже больше месяца и вызывают только смех в клубном офисе. Потому что люди, которые генерируют эти «новости», не знают философию работы и план развития ЛНЗ»,– сказал функционер.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. У подопечных Андреса Карраско есть в своем активе 18 турнирных пунктов после 13 матчей

Ранее Александр Кучер заявил, что не прочь попробовать свои силы в ЛНЗ.

По теме:
Защитник Карпат рискует не сыграть против Колосса
Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Нива Тернополь
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед спаррингом с Нивой из Тернополя
ЛНЗ Черкассы Андрес Карраско чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19 ноября 2024, 07:22 2
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя

Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года

ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
Футбол | 19 ноября 2024, 13:36 0
ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций

Команды проведут матч шестого тура 19 ноября в 21:45

Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Бокс | 18.11.2024, 16:12
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19.11.2024, 08:32
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
Футбол | 19.11.2024, 09:55
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 13
Футбол
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 29
Футбол
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
19.11.2024, 06:23
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
18.11.2024, 02:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем