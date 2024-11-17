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  4. «Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
Лига наций
17 ноября 2024, 10:07 |
880
1

«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик

Бывший тренер сине-желтых отметил Илью Забарного

17 ноября 2024, 10:07 |
880
1
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
УАФ. Леонид Буряк

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью «сине-желтых» в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Мне понравился первый тайм этого матча. Сборная Грузии еще раз доказала, что это хорошая команда, организованная, с качественным контролем мяча. Украина, в свою очередь, продемонстрировала высокую самоотдачу в обороне, вопросов к этому вообще никаких нет, все было на уровне.

Особенно хочу выделить игру Забарного – это наш бриллиант. И первый тайм получился настолько хорошим для нас благодаря именно Забарному. Одну из лучших игр провел Мудрик, который держал в напряжении соперников на протяжении всего поединка. Защитную миссию пришлось выполнять в полном объеме всем, в том числе, и Шапаренко с Бражко».

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Леонид Буряк Илья Забарный Михаил Мудрик Николай Шапаренко Владимир Бражко
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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Nick.Grabowski
Лєгєнда. Куди там Паоло Мальдіні, Несті, Ріо Фердінанду та Серхіо Рамосу!
Машина!
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