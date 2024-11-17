«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
Бывший тренер сине-желтых отметил Илью Забарного
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью «сине-желтых» в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):
«Мне понравился первый тайм этого матча. Сборная Грузии еще раз доказала, что это хорошая команда, организованная, с качественным контролем мяча. Украина, в свою очередь, продемонстрировала высокую самоотдачу в обороне, вопросов к этому вообще никаких нет, все было на уровне.
Особенно хочу выделить игру Забарного – это наш бриллиант. И первый тайм получился настолько хорошим для нас благодаря именно Забарному. Одну из лучших игр провел Мудрик, который держал в напряжении соперников на протяжении всего поединка. Защитную миссию пришлось выполнять в полном объеме всем, в том числе, и Шапаренко с Бражко».
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Поединок состоится 17 ноября в 19:00 по Киеву
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