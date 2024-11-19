«Машина». В Италии считают Довбика одним из важнейших игроков Ромы
Издание ForzaRoma считает, что украинский форвард будет играть лучше
Итальянское издание ForzaRoma выделило украинского форварда Артема Довбика – журналисты считают, что футболист сыграет важную роль в клубе под руководством нового тренера. Руководство римской команды объявило о назначении Клаудио Раньери на пост наставника «Ромы».
«Артем не нуждается в дополнительных представлениях – он будет важнейшим футболистом в команде. Довбик отлично борется и отбирает мячи, которые ему адресуют партнеры. Раньери нужно сделать так, чтобы форвард получал больше передач, как это делал главный тренер «Жироны». Клубу нужна настоящая «Машина», чтобы вытащить «Рому» из кризиса.
В этом сезоне Артем Довбик провел за римский клуб 15 матчей, в которых забил 6 голов. «Рома» занимает 12-е место в итальянской Серии А и 20-е в Лиге Европы.
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