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  4. «Машина». В Италии считают Довбика одним из важнейших игроков Ромы
Италия
19 ноября 2024, 13:09 |
537
3

«Машина». В Италии считают Довбика одним из важнейших игроков Ромы

Издание ForzaRoma считает, что украинский форвард будет играть лучше

19 ноября 2024, 13:09 |
537
3
«Машина». В Италии считают Довбика одним из важнейших игроков Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянское издание ForzaRoma выделило украинского форварда Артема Довбика – журналисты считают, что футболист сыграет важную роль в клубе под руководством нового тренера. Руководство римской команды объявило о назначении Клаудио Раньери на пост наставника «Ромы».

«Артем не нуждается в дополнительных представлениях – он будет важнейшим футболистом в команде. Довбик отлично борется и отбирает мячи, которые ему адресуют партнеры. Раньери нужно сделать так, чтобы форвард получал больше передач, как это делал главный тренер «Жироны». Клубу нужна настоящая «Машина», чтобы вытащить «Рому» из кризиса.

В этом сезоне Артем Довбик провел за римский клуб 15 матчей, в которых забил 6 голов. «Рома» занимает 12-е место в итальянской Серии А и 20-е в Лиге Европы.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Forza Roma
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
У них от машины до бревна один шаг
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+2
Умник
Стиральная тоже машина
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+1
Strontium
Машина на стоянке под балконом.
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0
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