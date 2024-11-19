ВИДЕО. Звезда Барселоны зажег соцсети танцами с 2-летним братом
Ламин Ямал поднимает вам настроение...
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал заснял зажигательные танцы со своим младшим братом Кейном.
Видео очень быстро стало вирусным в соцсетях и его начали публиковать большие футбольные аккаунты: например, 2-миллионный проект PostUnited.
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Футбольные болельщики в восторге от увиденного:
«Какая прекрасная энергетика у этого ребенка!», «Я люблю этого парня, он любит танцевать!», «У Кейна есть аура 🔥», – пишут фаны.
Ламин и Кейн станцевали под песню Sebastian Caviglia «Obsesion»:
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