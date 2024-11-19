ВИДЕО. Звезда Барселоны зажег соцсети танцами с 2-летним братом

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал заснял зажигательные танцы со своим младшим братом Кейном.

Видео очень быстро стало вирусным в соцсетях и его начали публиковать большие футбольные аккаунты: например, 2-миллионный проект PostUnited.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футбольные болельщики в восторге от увиденного:

«Какая прекрасная энергетика у этого ребенка!», «Я люблю этого парня, он любит танцевать!», «У Кейна есть аура 🔥», – пишут фаны.

Ламин и Кейн станцевали под песню Sebastian Caviglia «Obsesion»: