Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда Барселоны зажег соцсети танцами с 2-летним братом
Другие новости
19 ноября 2024, 03:27 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:56
68
0

ВИДЕО. Звезда Барселоны зажег соцсети танцами с 2-летним братом

Ламин Ямал поднимает вам настроение...

19 ноября 2024, 03:27 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:56
68
0
ВИДЕО. Звезда Барселоны зажег соцсети танцами с 2-летним братом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал с братом

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал заснял зажигательные танцы со своим младшим братом Кейном.

Видео очень быстро стало вирусным в соцсетях и его начали публиковать большие футбольные аккаунты: например, 2-миллионный проект PostUnited.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футбольные болельщики в восторге от увиденного:

«Какая прекрасная энергетика у этого ребенка!», «Я люблю этого парня, он любит танцевать!», «У Кейна есть аура 🔥», – пишут фаны.

Ламин и Кейн станцевали под песню Sebastian Caviglia «Obsesion»:

По теме:
ФОТО. Стало известно, с кем Криштиану Роналду «сломает интернет»
ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо рассказала сколько ей нужно для жизни
Ламин Ямал Барселона видео lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 18 ноября 2024, 09:50 16
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

Известно, почему Цыганков летом не покинул Жирону. Были предложения из АПЛ
Футбол | 19 ноября 2024, 03:12 0
Известно, почему Цыганков летом не покинул Жирону. Были предложения из АПЛ
Известно, почему Цыганков летом не покинул Жирону. Были предложения из АПЛ

Украинец будет рассматривать предложения только от топ-клубов

Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»
Футбол | 18.11.2024, 20:04
Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»
Роман ЯРЕМЧУК: «Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы победить»
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Бокс | 18.11.2024, 08:15
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Футбол | 18.11.2024, 18:15
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 145
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
17.11.2024, 06:06 12
Другие виды
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 1
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем