«Будет тяжело». Игрок сборной Украины ждет непростой игры с Албанией

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков накануне матча с национальной командой Албании вспомнил предыдущую встречу между сборными в Лиге наций.

«Мы, в принципе, доминировали и были большую часть матча с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе. Наверное, нам не хватило агрессивности.

Это хорошая сборная, понимаем, насколько будет тяжело на выезде. У них очень хорошая поддержка», – сказал Судаков.

Напомним, что Украина занимает четвертую строчку (5 баллов), а вот Албания находится на третьем месте (7 очков).

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45.