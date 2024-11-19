«Будет тяжело». Игрок сборной Украины ждет непростой игры с Албанией
Георгий Судаков вспомнил прошлую встречу с соперником в Лиге наций
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков накануне матча с национальной командой Албании вспомнил предыдущую встречу между сборными в Лиге наций.
«Мы, в принципе, доминировали и были большую часть матча с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе. Наверное, нам не хватило агрессивности.
Это хорошая сборная, понимаем, насколько будет тяжело на выезде. У них очень хорошая поддержка», – сказал Судаков.
Напомним, что Украина занимает четвертую строчку (5 баллов), а вот Албания находится на третьем месте (7 очков).
Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45.
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