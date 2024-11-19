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Украина. Первая лига
19 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:46
46
0

Иван КРИВОШЕЕНКО: «Агробизнес и Эпицентр играют в интересный футбол»

Известный эксперт – о 17-м туре Первой лиги

19 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:46
46
0
Иван КРИВОШЕЕНКО: «Агробизнес и Эпицентр играют в интересный футбол»
Украина футбольная. Иван Кривошеенко (слева) и Анатолий Янголь

В очередной информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольный эксперт Иван Кривошеенко подробно разобрал успехи команд в предпоследнем туре осенней части Первой лиги.

«Металлист» вышел в Чемпионскую группу, обыграв «Минай», и теперь нас ожидает интересное и боевое харьковское дерби весной, которое мы уже могли видеть в УПЛ. Благодаря таким матчам футбол становится интереснее, большое количество болельщиков будет смотреть эти игры. Еще приятнее было бы наблюдать за этим дерби непосредственно со стадиона в Харькове. Поэтому надеемся, что Украина победит в этой войне и команды вернутся домой. А болельщики будут на трибунах стадиона поддерживать свои команды с трибун.

Вместе с тем Иван Кривошеенко высказал свое мнение, чего именно не хватает команде Чижевского для того, чтобы продолжить радовать болельщиков.

«В матче между «Агробизнесом» и «Эпицентром» решалась судьба первого места в группе. По моему мнению, это две команды, которые умеют играть в интересный и комбинационный футбол. За ним приятно смотреть, поэтому все ожидали эту игру. Мы помним, что в первом круге «Агробизнес» победил, поэтому «Эпицентр» хотел взять реванш. Относительно «Агробизнеса», хочу сказать, что в команде не хватает глубины состава, им надо повышать конкурентность среди игроков. В межсезонье должны усиливаться, тогда конкуренция будет больше и уже можно претендовать на выход в УПЛ.

Эксперт высказал свое мнение на счет игры «Металлиста 1925», и почему команда Патрика ван Леувена не может спокойно «дышать» в Первой лиге.

«Футбол интереснее благодаря тому, что на бумаге может быть одно, но на поле – все совсем по-другому. Всем казалось, «Металлист 1925» без всяких проблем может решить свою задачу. Тем более харьковчане провели сейчас очень хорошую серию из шести матчей без поражений, пропустили только один мяч. Но команда еще строится, поэтому на практике результаты даются не так просто. Тренерский штаб нидерландского специалиста ищет разные подходы в каждом матче. В матче с Кудривкой можно вспомнить, к примеру, замену уже в первом тайме Калитвинцева, довольно опытного игрока. Поэтому все идет к тому, что весной будет очень интересная интрига и борьба за то, чтобы выйти в Премьер-лигу.

Комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о 17-м туре Первой лиги.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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