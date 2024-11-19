Первая лига. Эпицентр сильнее Агробизнеса, Металлист победил Минай
Обзор 17-го тура Первой лиги
16-17 ноября состоялось 7 матчей 17-го тура Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор этих поединков.
В семи встречах было забито 20 мячей, а это примерно в среднем 3 гола в каждом матче.
«Металлист» в поединке между бывшими командами УПЛ с уверенным счетом 3:0 обыграл «Минай». Таким образом, харьковчане прервали двухматчевую серию без побед, а закарпатский коллектив не может выиграть уже в третьем поединке кряду.
В центральном матче 17-го тура «Эпицентр» на своем поле одержал победу над «Агробизнесом». Для подопечных Сергея Нагорняка это третья виктория кряду. А вот коллектив Александра Чижевского не забивает два поединка кряду и не знает вкуса побед пять встреч подряд.
Так же, как и «Эпицентр», третий поединок кряду выиграла тернопольская «Нива». Подопечные Юрия Вирта на своем поле переиграли со счетом 2:1 «Подолье». Дублем в составе тернопольской команды отличился капитан команды и «десятка» Андрей Ризнык. За гостей гол в свой актив записал Вадим Шаврин. Интересно, что Ризнык и Шаврин не реализовали пенальти, но сумели поразить ворота после успешных добиваний.
Интересным получилось «муниципальное дерби» между «Мариуполем» и «Полтавой». Когда казалось, что поединок завершится вничью, уже на 90+6 минуте взяло слово Евгений Мисюра, который после навеса штрафного эффектно головой отправил мяч в ворота приазовцев. Таким образом, полтавская команда добилась победы со счетом 2:1.
«Металлист 1925» после суперсерии из пяти побед без пропущенных мячей проиграл на своем поле непростому сопернику в лице «Кудровки». Гости из Черниговской области одержали победу со счетом 2:0, благодаря голам Андрея Сторчоуса и Валерия Рогозинского. «Кудровка» на данный момент имеет серию из 4-х побед кряду.
Запорожский «Металлург» был очень близок к тому, чтобы обыграть на выезде ФК ЮКСА. На гол Романа Дебелко гости ответили точными ударами от Дмитрия Костюченко и Андрея Близниченко. Но, когда дело шло к финальному свистку, ЮКСА сравняла счет – сделал это на 90+2 минуте Матвей Харченко, который в первом тайме вышел на замену.
«Диназ» с уверенным счетом 3:0 обыграл на выезде «Кремень» и прервал серию из трех поражений.
По поводу турнирного положения команд ситуация интересная. В Группе А «Агробизнес» с 28 очками продолжает лидировать. К нему вплотную приблизился второй «Эпицентр», у которого 26 баллов. «Буковина» с 20 очками идет третьей, а «Металлист» с 19 баллами – четвертым.
|Группа А
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Агробизнес
|14
|9
|1
|4
|16 - 13
|28
|2
|Эпицентр
|13
|7
|5
|1
|19 - 6
|26
|3
|Буковина
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|4
|Металлист
|13
|5
|4
|4
|18 - 10
|19
|5
|Нива Тернополь
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|6
|Прикарпатье
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|7
|Минай
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|8
|Подолье
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|9
|Хуст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
В Группе Б с 31 очком лидирует «Кудровка». В тройке лидеров идут также «Полтава» (29) и «ЮКСА (28). Четвертую позицию занимает «Металлист 1925», у которого 26 баллов.
Первая лига. 17-й тур
Группа А
Металлист – Минай – 3:0
Голы: Цвиренко, 25, Чидомере, 38, Абрамов, 86.
Эпицентр – Агробизнес – 2:0
Голы: Сидоренко, 42 (автогол), Кристин, 83.
Нива Т – Подолье – 2:1
Голы: Ризнык, 30, 60 – Шаврин, 88.
Нереализованные пенальти: Ризнык, 59 – Шаврин, 87.
Группа Б
|Группа Б
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кудровка
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2
|Полтава
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|3
|ЮКСА
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|4
|Металлист 1925
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|5
|Виктория
|15
|5
|5
|5
|18 - 11
|20
|6
|ФСК Мариуполь
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|7
|Металлург Зп
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|8
|Диназ
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|9
|Кремень
|15
|1
|3
|11
|7 - 31
|6
Мариуполь – Полтава – 1:2
Голы: Зубков, 74 – Шаповалов, 45+1, Мисюра, 90+6.
Металлист 1925 – Кудровка – 0:2
Голы: Рогозинский, 30, Сторчоус, 75.
ЮКСА – Металлург З – 2:2
Голы: Дебелко, 29, Харченко, 90+2 – Костюченко, 25, Близниченко, 59.
Кремень – Диназ – 0:3
Голы: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88.
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