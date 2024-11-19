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Украина. Первая лига
19 ноября 2024, 12:11 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:26
194
0

Первая лига. Эпицентр сильнее Агробизнеса, Металлист победил Минай

Обзор 17-го тура Первой лиги

19 ноября 2024, 12:11 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:26
194
0
Первая лига. Эпицентр сильнее Агробизнеса, Металлист победил Минай
ФК Металлист

16-17 ноября состоялось 7 матчей 17-го тура Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор этих поединков.

В семи встречах было забито 20 мячей, а это примерно в среднем 3 гола в каждом матче.

«Металлист» в поединке между бывшими командами УПЛ с уверенным счетом 3:0 обыграл «Минай». Таким образом, харьковчане прервали двухматчевую серию без побед, а закарпатский коллектив не может выиграть уже в третьем поединке кряду.

В центральном матче 17-го тура «Эпицентр» на своем поле одержал победу над «Агробизнесом». Для подопечных Сергея Нагорняка это третья виктория кряду. А вот коллектив Александра Чижевского не забивает два поединка кряду и не знает вкуса побед пять встреч подряд.

Так же, как и «Эпицентр», третий поединок кряду выиграла тернопольская «Нива». Подопечные Юрия Вирта на своем поле переиграли со счетом 2:1 «Подолье». Дублем в составе тернопольской команды отличился капитан команды и «десятка» Андрей Ризнык. За гостей гол в свой актив записал Вадим Шаврин. Интересно, что Ризнык и Шаврин не реализовали пенальти, но сумели поразить ворота после успешных добиваний.

Интересным получилось «муниципальное дерби» между «Мариуполем» и «Полтавой». Когда казалось, что поединок завершится вничью, уже на 90+6 минуте взяло слово Евгений Мисюра, который после навеса штрафного эффектно головой отправил мяч в ворота приазовцев. Таким образом, полтавская команда добилась победы со счетом 2:1.

«Металлист 1925» после суперсерии из пяти побед без пропущенных мячей проиграл на своем поле непростому сопернику в лице «Кудровки». Гости из Черниговской области одержали победу со счетом 2:0, благодаря голам Андрея Сторчоуса и Валерия Рогозинского. «Кудровка» на данный момент имеет серию из 4-х побед кряду.

Запорожский «Металлург» был очень близок к тому, чтобы обыграть на выезде ФК ЮКСА. На гол Романа Дебелко гости ответили точными ударами от Дмитрия Костюченко и Андрея Близниченко. Но, когда дело шло к финальному свистку, ЮКСА сравняла счет – сделал это на 90+2 минуте Матвей Харченко, который в первом тайме вышел на замену.

«Диназ» с уверенным счетом 3:0 обыграл на выезде «Кремень» и прервал серию из трех поражений.

По поводу турнирного положения команд ситуация интересная. В Группе А «Агробизнес» с 28 очками продолжает лидировать. К нему вплотную приблизился второй «Эпицентр», у которого 26 баллов. «Буковина» с 20 очками идет третьей, а «Металлист» с 19 баллами – четвертым.

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Агробизнес 14 9 1 4 16 - 13 28
2 Эпицентр 13 7 5 1 19 - 6 26
3 Буковина 13 5 5 3 11 - 10 20
4 Металлист 13 5 4 4 18 - 10 19
5 Нива Тернополь 14 4 4 6 13 - 17 16
6 Прикарпатье 13 3 4 6 13 - 16 13
7 Минай 13 3 4 6 11 - 20 13
8 Подолье 13 1 5 7 8 - 17 8
9 Хуст 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

В Группе Б с 31 очком лидирует «Кудровка». В тройке лидеров идут также «Полтава» (29) и «ЮКСА (28). Четвертую позицию занимает «Металлист 1925», у которого 26 баллов.

Первая лига. 17-й тур

Группа А

Металлист – Минай – 3:0
Голы: Цвиренко, 25, Чидомере, 38, Абрамов, 86.

Эпицентр – Агробизнес – 2:0
Голы: Сидоренко, 42 (автогол), Кристин, 83.

Нива Т – Подолье – 2:1
Голы: Ризнык, 30, 60 – Шаврин, 88.

Нереализованные пенальти: Ризнык, 59 – Шаврин, 87.

Группа Б

Группа Б Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кудровка 16 9 4 3 22 - 12 31
2 Полтава 15 8 5 2 24 - 13 29
3 ЮКСА 15 8 4 3 30 - 16 28
4 Металлист 1925 15 7 5 3 20 - 10 26
5 Виктория 15 5 5 5 18 - 11 20
6 ФСК Мариуполь 15 5 3 7 16 - 21 18
7 Металлург Зп 15 3 5 7 12 - 22 14
8 Диназ 15 3 4 8 12 - 25 13
9 Кремень 15 1 3 11 7 - 31 6
Полная таблица

Мариуполь – Полтава – 1:2
Голы: Зубков, 74 – Шаповалов, 45+1, Мисюра, 90+6.

Металлист 1925 – Кудровка – 0:2
Голы: Рогозинский, 30, Сторчоус, 75.

ЮКСА – Металлург З – 2:2
Голы: Дебелко, 29, Харченко, 90+2 – Костюченко, 25, Близниченко, 59.

Кремень – Диназ – 0:3
Голы: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88.

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обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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