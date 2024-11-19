«Должен был выиграть 5 Золотых мячей». Буффон назвал сложнейшего соперника
Джанлуиджи остановил свой выбор не на Месси и Роналду
Легендарный итальянский экс-воротарь Джанлуиджи Буффон назвал бразильского форварда Неймара своим самым сложным соперником.
«Трудно выбрать одного, потому что я играл против трех поколений: Зидана, Роналдо, Месси, Криштиану, Иньесты…
Выбрать одного? Неймар. Такой игрок и паренек, каков он есть, должен был выиграть пять Золотых мячей», – сказал Джанлуиджи.
Буффон дебютировал в большом футболе в 1995 году в составе Пармы. Также он поиграл за Ювентус и ПСЖ. Завершил карьеру Джанлуиджи в 2023 году, когда ему было 45 человек.
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