Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Должен был выиграть 5 Золотых мячей». Буффон назвал сложнейшего соперника
Другие новости
19 ноября 2024, 12:29 |
400
0

«Должен был выиграть 5 Золотых мячей». Буффон назвал сложнейшего соперника

Джанлуиджи остановил свой выбор не на Месси и Роналду

19 ноября 2024, 12:29 |
400
0
«Должен был выиграть 5 Золотых мячей». Буффон назвал сложнейшего соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский экс-воротарь Джанлуиджи Буффон назвал бразильского форварда Неймара своим самым сложным соперником.

«Трудно выбрать одного, потому что я играл против трех поколений: Зидана, Роналдо, Месси, Криштиану, Иньесты…

Выбрать одного? Неймар. Такой игрок и паренек, каков он есть, должен был выиграть пять Золотых мячей», – сказал Джанлуиджи.

Буффон дебютировал в большом футболе в 1995 году в составе Пармы. Также он поиграл за Ювентус и ПСЖ. Завершил карьеру Джанлуиджи в 2023 году, когда ему было 45 человек.

По теме:
ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов
ФОТО. Стало известно, с кем Криштиану Роналду «сломает интернет»
Хорватия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Джанлуиджи Буффон Неймар Зинедин Зидан Криштиану Роналду Лионель Месси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Футбол | 19 ноября 2024, 07:50 12
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины

19 ноября национальная сборная проведет матч с Албанией

Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Бокс | 18 ноября 2024, 16:12 0
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»

Чемпион UFC прокомментировал поединок американского боксера с Джейком Полом

ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
Футбол | 19.11.2024, 05:43
ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
ФОТО. Роскошная! Жена футболиста сборной Украины оголила спину
«Будет тяжело». Игрок сборной Украины ждет непростой игры с Албанией
Футбол | 19.11.2024, 12:05
«Будет тяжело». Игрок сборной Украины ждет непростой игры с Албанией
«Будет тяжело». Игрок сборной Украины ждет непростой игры с Албанией
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Бокс | 18.11.2024, 21:18
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
18.11.2024, 07:05 4
Снукер
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
18.11.2024, 00:14 2
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем