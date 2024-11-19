«Сплошная депрессия». Костюк рассказала о самом тяжелом моменте карьеры

Первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о тяжелом периоде в своей карьере. Спортсменка призналась, что испытывала психологические проблемы.

«Я могу сказать, что до того, как я начала работать с психологом – а мне в тот момент было почти 20 – вся моя карьера была просто сплошной депрессией. Было очень тяжело, потому что я сразу же выдала большой результат – дошла до третьего круга на Australian Open-2018.

После этого подъема последовал огромный спад. Где-то с 2019 года… нет, даже в 2020 году я маленькими шагами начала двигаться вперед. Было очень тяжело. Я не могла войти в сотню, играла везде квалификации – это тоже как отдельный тур, где тоже нужно выигрывать, тебе там никто ничего не отдаст.

Я застряла в одном этапе – не могла войти в сотню. Это был очень обучающий, очень важный этап для меня, для моего становления. Со всем тем он был просто адский. Потом я уже постепенно в топ-50 вошла стабильно, потом оно уже немного легче было.

И мне очень помогли эти победы над топ-10 в середине прошлого года, они однажды вернули мне веру, что я могу. И сейчас, когда ты уже в таком положении находишься, у тебя уже нет выбора: ты должен верить, иначе у тебя нет шансов», – сказала Костюк.