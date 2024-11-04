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04 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:29
966
0

ФОТО. Первая ракетка Украины Марта Костюк отдыхает на Мальдивах

Марта порадовала поклонников новой публикацией

04 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:29
966
0
ФОТО. Первая ракетка Украины Марта Костюк отдыхает на Мальдивах
Instagram. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) опубликовала фотографии со своего отдыха на Мальдивах.

22-летняя украинка выложила соответствующие снимки в своем Instagram.

«Есть что-то магическое в том, чтобы быть в здесь, где ты можешь сбросить обувь. Ходить босиком по мягкому песку и чувствовать себя так близко к природе - это заземление в чистом виде», – поделилась мыслями Марта.



Напомним, что недавно Костюк опубликовала видео со своего отдыха, где она играет в настольный теннис со своим мужем.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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