ФОТО. Первая ракетка Украины Марта Костюк отдыхает на Мальдивах

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) опубликовала фотографии со своего отдыха на Мальдивах.

22-летняя украинка выложила соответствующие снимки в своем Instagram.



«Есть что-то магическое в том, чтобы быть в здесь, где ты можешь сбросить обувь. Ходить босиком по мягкому песку и чувствовать себя так близко к природе - это заземление в чистом виде», – поделилась мыслями Марта.







Напомним, что недавно Костюк опубликовала видео со своего отдыха, где она играет в настольный теннис со своим мужем.