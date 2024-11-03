Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) проводит отпуск на Мальдивах.

Украинка делится фотографиями и видео в своем Instagram. Марта и ее муж Георгий Кизименко отдыхают в отеле Soneva Fushi.

Костюк опубликовала видео, как она в белом бикини играет с Георгием в настольный теннис.

Костюк отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но в 2024 году болельщики еще увидят Марту на корте. Она была вызвана в сборную Украины на матч КБДК против Австрии, который состоится 16–17 ноября.

ВИДЕО. Костюк показала, как в бикини играет в настольный теннис