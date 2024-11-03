ВИДЕО. Костюк показала, как в бикини играет в настольный теннис
Марта проводит отпуск на Мальдивах
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) проводит отпуск на Мальдивах.
Украинка делится фотографиями и видео в своем Instagram. Марта и ее муж Георгий Кизименко отдыхают в отеле Soneva Fushi.
Костюк опубликовала видео, как она в белом бикини играет с Георгием в настольный теннис.
Костюк отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но в 2024 году болельщики еще увидят Марту на корте. Она была вызвана в сборную Украины на матч КБДК против Австрии, который состоится 16–17 ноября.
ВИДЕО. Костюк показала, как в бикини играет в настольный теннис
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Тобто, відпочивати - це нормально. А от займатися показухою після 2022 - показник низького рівня громадянського інтелекту.
? Де якась мінімальна громадянська солідарність з тими українцями, хто живе фактично в умовах концтабору, де з одного боку - бандюки-терористи путіна, а з іншого - лайкейські гієни-шакали зеленського (коломойського, корбана, ахметова, пінчука, суркісів та інших антиукраїнців), які сіють хаос, свавілля, брешуть та імітують все від А до Я.