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03 ноября 2024, 23:40 |
503
1

ВИДЕО. Костюк показала, как в бикини играет в настольный теннис

Марта проводит отпуск на Мальдивах

03 ноября 2024, 23:40 |
503
1
ВИДЕО. Костюк показала, как в бикини играет в настольный теннис
Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) проводит отпуск на Мальдивах.

Украинка делится фотографиями и видео в своем Instagram. Марта и ее муж Георгий Кизименко отдыхают в отеле Soneva Fushi.

Костюк опубликовала видео, как она в белом бикини играет с Георгием в настольный теннис.

Костюк отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но в 2024 году болельщики еще увидят Марту на корте. Она была вызвана в сборную Украины на матч КБДК против Австрии, который состоится 16–17 ноября.

ВИДЕО. Костюк показала, как в бикини играет в настольный теннис

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Дивують українці, які показують напоказ свій відпочинок після 2022 року. Деякі українці дому рідного нормально не бачили вже майже 3 роки (про відпочинок багато хто взагалі забув, бо соромно якось про це думати). 
Тобто, відпочивати - це нормально. А от займатися показухою після 2022 - показник низького рівня громадянського інтелекту.
? Де якась мінімальна громадянська солідарність з тими українцями, хто живе фактично в умовах концтабору, де з одного боку - бандюки-терористи путіна, а з іншого - лайкейські гієни-шакали зеленського (коломойського, корбана, ахметова, пінчука, суркісів та інших антиукраїнців), які сіють хаос, свавілля, брешуть та імітують все від А до Я. 
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