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  4. Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией
ITF
18 октября 2024, 18:11 | Обновлено 18 октября 2024, 18:23
214
0

Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией

Матч плей-офф состоится 16–17 ноября в Техасе, США

18 октября 2024, 18:11 | Обновлено 18 октября 2024, 18:23
214
0
Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Женская сборная Украины по теннису объявила состав на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние состоится 16–17 ноября в Техасе, США. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной, которая досрочно завершила сезон.

Сборную Украины на хардовом корте The Courts McKinney будут представлять:

  • Марта Костюк (WTA 17)
  • Леся Цуренко (WTA 101)
  • Катарина Завацкая (WTA 197)
  • Анастасия Соболева (WTA 208)
  • Надежда Киченок (41-й номер парного рейтинга WTA)

Капитаном украинской команды является украинский теннисист Илья Марченко. Марченко был назначен капитаном сборной вместо Михаила Филимы в июле.

Анастасия Соболева впервые вызвана в сборную. Ранее Юлия Стародубцева в интервью Sport.ua сообщила, что ее приглашали играть против Австрии, но она не сможет помочь сине-желтым из-за личных обстоятельств.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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