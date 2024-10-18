Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией
Матч плей-офф состоится 16–17 ноября в Техасе, США
Женская сборная Украины по теннису объявила состав на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Противостояние состоится 16–17 ноября в Техасе, США. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной, которая досрочно завершила сезон.
Сборную Украины на хардовом корте The Courts McKinney будут представлять:
- Марта Костюк (WTA 17)
- Леся Цуренко (WTA 101)
- Катарина Завацкая (WTA 197)
- Анастасия Соболева (WTA 208)
- Надежда Киченок (41-й номер парного рейтинга WTA)
Капитаном украинской команды является украинский теннисист Илья Марченко. Марченко был назначен капитаном сборной вместо Михаила Филимы в июле.
Анастасия Соболева впервые вызвана в сборную. Ранее Юлия Стародубцева в интервью Sport.ua сообщила, что ее приглашали играть против Австрии, но она не сможет помочь сине-желтым из-за личных обстоятельств.
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