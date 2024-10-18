Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией

Женская сборная Украины по теннису объявила состав на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние состоится 16–17 ноября в Техасе, США. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной, которая досрочно завершила сезон.

Сборную Украины на хардовом корте The Courts McKinney будут представлять:

Марта Костюк (WTA 17)

Леся Цуренко (WTA 101)

Катарина Завацкая (WTA 197)

Анастасия Соболева (WTA 208)

Надежда Киченок (41-й номер парного рейтинга WTA)

Капитаном украинской команды является украинский теннисист Илья Марченко. Марченко был назначен капитаном сборной вместо Михаила Филимы в июле.

Анастасия Соболева впервые вызвана в сборную. Ранее Юлия Стародубцева в интервью Sport.ua сообщила, что ее приглашали играть против Австрии, но она не сможет помочь сине-желтым из-за личных обстоятельств.