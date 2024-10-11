СТАРОДУБЦЕВА: «Когда играла с Гофф, в конце сета почувствовала острую боль»

24-летняя Юлия Стародубцева – новая звезда украинского тенниса. Все началось еще в 2023 году, когда Юлия после учебы в университете вернулась на профессиональные турниры и начала штамповать если не трофеи, то как минимум финалы.

Благодаря быстрому набору очков, в 2023 году Стародубцева тут же дебютировала в квалификации Grand Slam, а именно – на US Open. К сожалению, пройти первый раунд отбора не получилось, но успех был лишь вопросом времени.

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Уже в 2024 Стародубцева на всех четырех Шлемах прошла сито квалификации, а на Уимблдоне даже выиграла стартовый матч в основной сетке. Уже после американского мейджора настырная украинка впервые в карьере сыграла в четвертьфинале на уровне WTA (250-тысячник в Монастире), а затем... Пекин!

Именно после престижных соревнований в столице Китая о Юлии заговорили не только украинские теннисные фаны. Еще бы, переиграть 14-ю ракетку мира, а в четвертьфинале зацепить сет у самой Коко Гофф (к слову, у будущей чемпионки) – дорогого стоит.

Сразу же после Пекина Стародубцева отправилась в Ухань на турнир идентичной категории. К сожалению, там преодолеть квалификацию не получилось. Тем не менее, Юлия амбициозно смотрит в будущее и уже в октябре планирует сыграть на трех соревнованиях.

Sport.ua не мог пройти мимо такого крутого перфоманса от Юлии, решив пообщаться с новоиспеченной звездой тенниса в Украине.

– Давайте начнем с самого начала. Кто ваш тренер? Кто ездит с вами на турниры, кто сидит в боксе?

– Сейчас моим тренером является мой молодой человек. Его зовут Пиарс Долан. Первый турнир, на который мы поехали вдвоем, это был 250-тысячник в Монастире, Тунис.

– А какое отношение ваш парень имеет или имел к теннису? И, если не секрет, сколько лет уже вместе?

– Он играл в теннис всю жизнь. Тоже выступал на уровне колледжа, перевелся в мой университет на его последний год обучения, и мы так и познакомились. Он играл за мужскую команду, а я за женскую.

После он работал тренером в команде, в которой и играл. Работал там на должности volunteer tennis coach. А вместе мы уже 3.5 года. Почти 4.

– Почему решили поехать на серию турниров в Азию? Еще год назад вы подвергали сомнению вообще выезд из США. Как изменилась ваша жизнь, теннисная карьера за этот год?

– Я планировала ехать в Азию. Если мне рейтинг позволяет. Я никогда не отбрасывала идею уехать из США, просто у меня не было возможности из-за моей визы, из-за моего статуса в США. А в этом году у меня эта возможность появилась. Поэтому не было никогда такого, что я не хотела выезжать...

Как изменилась моя жизнь? Да, конечно, все изменилось. Первые полгода я просто хотела наиграть матчи и, возможно, сыграть немного на турнирах похуже, чем на которые я могла попасть. Хотела наиграть больше уверенности и сейчас, кажется, я готова к большим турнирам. И прошлая неделя это показала.

– Перед Пекином вы отыграли турнир в Монастире. Там добрались до 1/4 финала, где проиграли Сонай Картал. В третьем сете вы взяли медицинский тайм-аут. Как я понял, были проблемы с ногой. Как быстро удалось восстановиться? Ведь в Пекине вы тоже играли с тейпом.

– Да, я играла с Сонай Картал... Там я потянула левую ногу. В Пекине, когда играла с Аванесян, я потянула правую ногу. Левая нога тогда уже прошла. Потянула правую и становилось все хуже и хуже. Я не успела... Когда играла с Коко Гофф, то в конце второго сета я почувствовала боль, которая была острее.

Я выпила обезболивающее, но, я так понимаю, оно не сильно вошло в действие. У меня все равно болела нога. И потом, на следующий день, мне пришлось путешествовать в Ухань. Думала, что отдохну немного, нога пройдет, а если бы не прошла, то собиралась сниматься.

Я просила у них [организаторов Уханя] wild card в основу, но так как я еле попала в квалификацию, то они не могли мне дать. Поэтому я еще кое-как сыграла с Зигемунд, но там было три сета и это не помогло моей ноге. Я устала и ментально, и физически. Думаю, это сказалось на результате следующего матча.

– В основе Пекина вы одолели и Зигемунд, и Синякову, и Аванесян, и Калинскую. Какая победа была для вас самая сложная / самая неожиданная / самая эмоциональная?

– Конечно, самая неожиданная победа в Пекине была над Калинской, потому что она стоит в топ-20, или в топ-15 даже.

Но самые тяжелые победы были над Зигемунд и Аванесян. Они, такие, очень тягучие, они не сдаются, бегают за каждым мячом и поэтому это были достаточно физические матчи.

Самая эмоциональная – тоже над Калинской. Я играла на большом стадионе, ну и она рейтинговая, очень высоко стоит.

– Вы довольно часто играете на одном турнире как в одиночном разряде, так и в парном. Почему в Пекине не увидели вас с кем-нибудь в паре?

– Я бы с удовольствием играла пару, но мне рейтинг не позволил, потому что я мало играла пару в этом году. Я сфокусировалась на одиночном разряде. Если бы у меня была какая-то партнерша, которая высоко стоит в рейтинге, то я бы с удовольствием заявилась.

– Матч с Коко Гофф. Шестая ракетка, титулованная спортсменка. О чем думали, когда выиграли первый сет? Что читали в своем блокноте?:) Как считаете, почему не пошла игра, в частности подача, во второй и третьей партии с Коко?

– Про что я думала, когда выиграла сет... Думала, что нужно продолжать также само играть (смеется). Но мысли уходили, первый раз на таком стадионе играю... Еще и с Коко Гофф. Поэтому ты думаешь обо всем другом, о чем не нужно думать.

В блокноте я читаю все то, как раз о чем мне нужно думать. Я таким образом пытаюсь перевести внимание на что-то нужное. Но у меня не получилось дальше играть также хорошо, как в первом сете. К сожалению.

Поэтому, наверное, не пошла игра, потому что я, как я и сказала, начала думать о других вещах, не могла полностью сконцентрироваться.

– Разговаривали ли вы с Коко после матча? Советовала ли вам что-нибудь Гофф? Возможно, какой-то комплимент?

– Нет, не разговаривала с Коко после матча. После игры уже было поздновато и я достаточно быстро пошла домой. Поела и пошла домой. Потому что на следующий день мне уже нужно было выезжать в Ухань.

– На ваших матчах присутствовала Леся Цуренко. Выполняла ли она роль, возможно, тренера? Как давно дружите с Лесей?

– Леся Цуренко не выполняет роль тренера, она просто приходит меня поддержать. Она хороший человек, может она видит какой-то потенциал во мне и верит в меня. Также само и с сестрами Киченок. Они мои друзья, они приходят меня поддержать. Также и я прихожу к ним [на матчи], когда могу. И тоже самое с Лесей. Если я могу прийти – я прихожу всегда со своим тренером, парнем.

– Вы не пожали руку Аванесян, хотя она уже играет за Армению, и Калинской. Говорили ли вам когда-то представительницы страны-террориста что-то за решение украинок не жать руку? Возможно, возмущались, не понимали, или наоборот.

– Я ни с кем не общаюсь из россии, поэтому мне никто ничего не говорил касательно рукопожатий и так далее. Многие, я думаю понимают, почему мы не жмем руку, и к этому относятся нормально. Потому что у нас есть весомая причина на это.

– К сожалению, не получилось пройти Бондар. Как вообще чувствовалась игра в Ухане что с Зигемунд, что с Бондар, по сравнению с вашим уровнем в Пекине?

– На самом деле, я вообще не привыкла к кортам. А в Ухане они совсем другие. Даже тренировочные корты отличаются от матчевых. Я вообще не привередливая, но я почувствовала разницу.

А вот Бондар, мне кажется, очень хорошо подходил. Или я даже не знаю. Я просто очень устала на матче. Но все равно решила доигрывать. Может вы видели, но я никогда не снималась с матчей. Я так не люблю делать.

– Какие планы на остаток сезона? Где планируете сыграть?

– Пока в планах сыграть: Нинбо, Гуанчжоу и, возможно, Цзюцзян. Все в Китае, если не сильно устану, то сыграю еще и последний.

– Какую максимальную сумму зарабатывали за один турнир, на каком был наибольший гонорар?

– Та вот вроде сейчас самые большие призовые и заработала. Там вроде как 180 тысяч с чем-то [долларов]...

– Вы собрали первые средства на участие в турнире с помощью краундфандинга. А были ли потом у вас спонсоры?

– Да, первые средства были собраны с помощью краундфандинга, но потом не было никаких спонсоров, нет. Только за счет того, что начала выигрывать турниры и начала погашать расходы.

– Предлагали ли вам договорные матчи?

– Нет, никогда не предлагали.

– Как складывается у вас общение с подругами из колледжа прямо сейчас? Поддерживаете ли связь?

– Да, конечно, поддерживаем связь. У меня остались друзья, подруги, команда, с которой до сих пор дружим и созваниваемся. Очень классно, что у меня когда-то была команда и у меня остались друзья на всю жизнь.

– Сколько получается по растратам, когда летите / едете на турнир? Получается ли вообще зарабатывать, если, условно, неудачно выступили и вылетели уже в первом раунде?

– Ну, на этих турнирах, мне что... Нужно только, может, заплатить за свои билеты и пару раз покушать. А так все оплачивается турниром: отель и еда. Поэтому особо растрат нет, но конечно все равно приходится на что-то потратиться.

Даже если проигрываешь первый круг квалификации тысячника, то это неплохие деньги. Ты не уходишь в минус. Но, так как я не проиграла (смеется), а дошла до восьмерки, то пока что все хорошо.

– Какие планы, надежды, на следующий сезон?

– Коротко скажу про планы – это стать лучше!

– 16-17 ноября сборная Украины сыграет с Австрией в КБДК. Связывались ли с вами уже, приглашали ли играть?

– Да, связывались. Но я пока что не уверена, получится ли у меня сыграть.

– Расставьте по порядку: хард, грунт, трава?

– Хард. Потом трава. Потом грунт. Наверное так:)