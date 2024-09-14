Стародубцева не сумела пробиться в полуфинал турнире WTA 250 в Монастире

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 130) не сумела пробиться в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В 3-м раунде украинка в двух сетах проиграла Сонай Картал (Великобритания, WTA 151) за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 6:7 (4:7), 2:6

После тай-брейка в первой партии у украинки начались проблемы с левым бедром. Юлии наложили тейп на ногу.

Это была вторая встреча соперниц. 22 августа Стародубцева одолела Картал в финальном раунде квалификации US Open.

24-летняя украинка впервые сыграла в четвертьфинале соревнований на уровне WTA 250.

Картал в 1/2 финала 250-тысячника встретится с Евой Лис. Представительница Германии, которая родом из Киева, на своем пути выиграла у Леси Цуренко, 1-й сеяной Элизе Мертенс и Зейнеп Сонмез.