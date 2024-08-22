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US Open
22 августа 2024, 20:08 | Обновлено 22 августа 2024, 20:22
538
3

Стародубцева вырвала путевку в основу US Open 2024

Юлия оформила волевую победу над британкой Сонай Картал

22 августа 2024, 20:08 | Обновлено 22 августа 2024, 20:22
538
3
Стародубцева вырвала путевку в основу US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.

В финальном раунде отбора украинка переиграла британку Сонай Картал (№163 WTA).

US Open. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток. Украинка остановила победную серию британки, которая перед этим выиграла два подряд титула ITF W35 в Рохэмптоне.

Стародубцева стала единственной из украинок в этом году, кто преодолел сито отбора на US Open. Ранее в основную сетку не смогли пробиться Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.

Ранее шесть украинок узнали соперниц в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису.

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Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Сонай Картал US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Молодець яка!!В цьому році пройшла 4 квала на мейджорах!Такого мабуть не вдавалося нікому з наших!Так тримати й в основі!
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+10
Stanislav Matusevych
Чесно кажучи, так і не зрозумів по матчу, за рахунок чого у Картал останнім часом спостерігався прогрес у результатах. Ну й добре. Сьома українка в основі ЮСО.
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+5
Falko
Ну, "взагалі жодного прогресу за 2 роки" ))
Юльця вміє зчіпляти зуби. Цього скілу  багатьом наши бракує.
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+3
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