Стародубцева вырвала путевку в основу US Open 2024

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.

В финальном раунде отбора украинка переиграла британку Сонай Картал (№163 WTA).

US Open. Финал квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток. Украинка остановила победную серию британки, которая перед этим выиграла два подряд титула ITF W35 в Рохэмптоне.

Стародубцева стала единственной из украинок в этом году, кто преодолел сито отбора на US Open. Ранее в основную сетку не смогли пробиться Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.

Ранее шесть украинок узнали соперниц в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису.

