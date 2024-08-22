Стародубцева вырвала путевку в основу US Open 2024
Юлия оформила волевую победу над британкой Сонай Картал
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.
В финальном раунде отбора украинка переиграла британку Сонай Картал (№163 WTA).
US Open. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:3
Это была 1-я встреча теннисисток. Украинка остановила победную серию британки, которая перед этим выиграла два подряд титула ITF W35 в Рохэмптоне.
Стародубцева стала единственной из украинок в этом году, кто преодолел сито отбора на US Open. Ранее в основную сетку не смогли пробиться Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.
Ранее шесть украинок узнали соперниц в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису.
Not to be for Sonay Kartal in the final round of US Open qualifying— LTA (@the_LTA) August 22, 2024
Sonay loses out 2-6, 6-3, 6-3 to Yulia Starodubtsewa #BackTheBrits 🇬🇧 | #USOpen pic.twitter.com/ShShJS5S74
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