Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой
WTA
10 февраля 2025, 13:31 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:38
241
0

Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой

Марта и Элина в Дохе поборются за звание первой ракетки Украины

10 февраля 2025, 13:31 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:38
241
0
Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Беттлс и Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке.

Из изменений в топ-10: Медисон Киз поднялась на 6-е место, а Джессика Пегула – на пятое. Все из-за того, что Елена Рыбакина не сумела защитить титул в ОАЭ и опустилась на 2 строчки – теперь она 7-я.

Чемпионка Абу-Даби Белинда Бенчич улучшила 92 позиции, вернулась в топ-100 и идет на 65-м месте. Победительница в Клуже Анастасия Потапова прибавила одну строчку – 31-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк и Элина Свитолина улучшили по одной позиции – 21-я и 22-я соответственно. В Дохе девушки поборются за звание первой ракетки Украины.

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина поменялись местами. Даяна идет на 49-й позиции, а Ангелина – замыкает топ-50.

Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева прибавили несколько строчек, а Катарина Завацкая и Александра Олейникова потеряли позиции. Леся Цуренко осталась «неподвижной». В новом году она пока еще не сыграла ни одного турнира.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA особых изменений нет. А украинка Людмила Киченок сохранила 6-е место.

В первой сотни находятся еще три украинки: Надежда Киченок (38-я), Марта Костюк (58-я) и Ангелина Калинина (94-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке WTA лидером является Мэдисон Киз, вторая и третья позиции у Арины Соболенко и Иги Свентек соответственно.

Огромной прогресс у Белинды Бенчич – она пятая. Из украинок выше всех находится Даяна Ястремская – 13-я. Топ-20 замыкает Элина Свитолина.

Гонка на WTA Finals 2025

По теме:
Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дохе
рейтинг WTA Надежда Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Паула Бадоса Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Абу-Даби WTA Клуж-Напока Белинда Бенчич Анастасия Потапова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Футбол | 10 февраля 2025, 08:17 2
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду

Икер выделил Диего Марадону

«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Футбол | 09 февраля 2025, 20:53 0
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике

Главный тренер Ромы уже думает о противостоянии из Порту в Лиге Европы

«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Футбол | 10.02.2025, 11:03
«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 10 февраля
Теннис | 10.02.2025, 07:31
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 10 февраля
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 10 февраля
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Хоккей | 09.02.2025, 17:01
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
08.02.2025, 08:10 9
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 7
Бокс
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 7
Хоккей
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем