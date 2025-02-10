Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке.

Из изменений в топ-10: Медисон Киз поднялась на 6-е место, а Джессика Пегула – на пятое. Все из-за того, что Елена Рыбакина не сумела защитить титул в ОАЭ и опустилась на 2 строчки – теперь она 7-я.

Чемпионка Абу-Даби Белинда Бенчич улучшила 92 позиции, вернулась в топ-100 и идет на 65-м месте. Победительница в Клуже Анастасия Потапова прибавила одну строчку – 31-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк и Элина Свитолина улучшили по одной позиции – 21-я и 22-я соответственно. В Дохе девушки поборются за звание первой ракетки Украины.

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина поменялись местами. Даяна идет на 49-й позиции, а Ангелина – замыкает топ-50.

Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева прибавили несколько строчек, а Катарина Завацкая и Александра Олейникова потеряли позиции. Леся Цуренко осталась «неподвижной». В новом году она пока еще не сыграла ни одного турнира.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA особых изменений нет. А украинка Людмила Киченок сохранила 6-е место.

В первой сотни находятся еще три украинки: Надежда Киченок (38-я), Марта Костюк (58-я) и Ангелина Калинина (94-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке WTA лидером является Мэдисон Киз, вторая и третья позиции у Арины Соболенко и Иги Свентек соответственно.

Огромной прогресс у Белинды Бенчич – она пятая. Из украинок выше всех находится Даяна Ястремская – 13-я. Топ-20 замыкает Элина Свитолина.

Гонка на WTA Finals 2025