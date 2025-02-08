Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года
WTA
08 февраля 2025, 17:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 17:50
1111
5

Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года

Белинда Бенчич переиграла Эшлин Крюгер в трех сетах на турнире WTA 500 в Абу-Даби

08 февраля 2025, 17:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 17:50
1111
5
Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

27-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 157) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ)!

В финале олимпийская чемпионка 2020 года и экс-четвертая ракетка мира переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 51) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Эшлин Крюгер (США) – 4:6, 6:1, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Для Белинды этот трофей стал 9-м в карьере и первым за 2 года. В феврале 2023 она также стала чемпионкой в Абу-Даби.

Бенчич с сентября 2023 по октябрь 2024 не играла в Туре из-за рождения дочки. После декрета финал в ОАЭ стал для нее первым решающим поединков на уровне Тура.

С понедельника Бенчич вернется в топ-100 рейтинга WTA. В лайве она идет на 65-й позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич
По теме:
Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Прогноз на финал турнира WTA 500 в Абу-Даби
Бенчич идет за трофеем. Олимпийская чемпионка 2020 наказала Рыбакину в ОАЭ
Белинда Бенчич Эшлин Крюгер WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Футбол | 08 февраля 2025, 13:40 11
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор

Скорее всего, сделка не состоится из-за высоких финансовых требований со стороны «Динамо»

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме
Теннис | 08.02.2025, 18:08
Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме
Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
Бокс | 08.02.2025, 01:54
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
paw
Оце справжнє повернення на корт піісля декрету! Переможне! Наочний приклад нашій Еліні Світоліній - як потрібно повертатися!!!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
GOLD_Shakhtar_and_Rybakina
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні!🇺🇦 Героям слава!🇺🇦 Лише завдяки нашим ЗСУ🇺🇦 мали можливість бути причетними до великого тенісу!🎾
😢Досадно, что и здесь мы не увидели расправы с обидчицей Рыбки...
👉Но, как никак - приятно осознавать, что в Австралии и Абу-Даби ее удалось остановить лишь будущим чемпионкам турниров!
👉А наша милая сестричка (родом из северной окраины Киевской Руси-Украины), 💖🐟Рыбка все-равно чемпионка🥇❤️❤️❤️ в сердцах всех, кто ее любит🥰 и поддерживает, желаем всегда побед🎉 и видеть ее счастливую улыбку! 😊
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
06.02.2025, 23:19
Другие виды
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
06.02.2025, 17:50 83
Футбол
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
07.02.2025, 07:48 18
Футбол
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем