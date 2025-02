Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года

27-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 157) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ)!

В финале олимпийская чемпионка 2020 года и экс-четвертая ракетка мира переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 51) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Эшлин Крюгер (США) – 4:6, 6:1, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Для Белинды этот трофей стал 9-м в карьере и первым за 2 года. В феврале 2023 она также стала чемпионкой в Абу-Даби.

Бенчич с сентября 2023 по октябрь 2024 не играла в Туре из-за рождения дочки. После декрета финал в ОАЭ стал для нее первым решающим поединков на уровне Тура.

С понедельника Бенчич вернется в топ-100 рейтинга WTA. В лайве она идет на 65-й позиции.

First title as a mom 🥹@BelindaBencic comes back to defeat Krueger and captures her second title in Abu Dhabi! #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/gXVcjiZ3zI