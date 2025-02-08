Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года
Белинда Бенчич переиграла Эшлин Крюгер в трех сетах на турнире WTA 500 в Абу-Даби
27-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 157) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ)!
В финале олимпийская чемпионка 2020 года и экс-четвертая ракетка мира переиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 51) за 2 часа и 21 минуту.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. Финал
Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Эшлин Крюгер (США) – 4:6, 6:1, 6:1
Это была первая встреча соперниц.
Для Белинды этот трофей стал 9-м в карьере и первым за 2 года. В феврале 2023 она также стала чемпионкой в Абу-Даби.
Бенчич с сентября 2023 по октябрь 2024 не играла в Туре из-за рождения дочки. После декрета финал в ОАЭ стал для нее первым решающим поединков на уровне Тура.
С понедельника Бенчич вернется в топ-100 рейтинга WTA. В лайве она идет на 65-й позиции.
First title as a mom 🥹@BelindaBencic comes back to defeat Krueger and captures her second title in Abu Dhabi! #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/gXVcjiZ3zI— wta (@WTA) February 8, 2025
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👉Но, как никак - приятно осознавать, что в Австралии и Абу-Даби ее удалось остановить лишь будущим чемпионкам турниров!
👉А наша милая сестричка (родом из северной окраины Киевской Руси-Украины), 💖🐟Рыбка все-равно чемпионка🥇❤️❤️❤️ в сердцах всех, кто ее любит🥰 и поддерживает, желаем всегда побед🎉 и видеть ее счастливую улыбку! 😊