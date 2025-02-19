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Саудовская Аравия
19 февраля 2025, 23:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:22
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Итоговые таблицы ЛЧ Азии. С кем сыграет команда Роналду в 1/8 финала

Пахтакор – Аль-Хиляль, Аль-Райан – Аль-Ахли, Эстегляль – Аль-Наср

19 февраля 2025, 23:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:22
235
0
Итоговые таблицы ЛЧ Азии. С кем сыграет команда Роналду в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

С 17 по 19 февраля состоялись матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

В Западной зоне саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 22 очка из 24, на третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср с португальцем Криштиану Роналду (17 из 24).

В Восточном дивизионе впереди японские клубы: Йокогама Маринос (18 очков) и Кавасаки Фронтале (15).

Китайская команда Шаньдунь Тяньшань снялась с турнира, и все ее матчи аннулированы.

В 1/8 финала в Западной зоне 3/4 и 10/11 марта сыграют: Пахтакор – Аль-Хиляль, Аль-Райан – Аль-Ахли, Эстегляль – Аль-Наср, Аль-Васл – Аль-Садд.

Лига чемпионов Азии 2024/25

8-й тур, 19 февраля

  • Ульсан (Южная Корея) – Шаньдун Тайшань (Китай) – матч отменен (снятие гостей с турнира)
  • Шанхай Порт (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:2

Пары 1/8 финала

Сетка плей-офф

Западная зона. Итоговая таблица

Восточная зона. Итоговая таблица

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Лига чемпионов Азии статистические расклады Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Райян Аль-Садд Пахтакор Йокогама Маринос Аль-Хиляль Аль-Васл Шанхай Шеньхуа Аль-Гарафа Пхохан Стилерс Эстегляль Шаньдун Тайшань Ульсан Хендай Шанхай Порт (СИПГ) Персеполис Бурирам Юнайтед Кванджу Виссел Кобе Сентрал Кост Маринерс Аль-Айн Кавасаки Фронтале Аль-Ахли Джидда Аль-Шорта Джохор Дарул Тазим
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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