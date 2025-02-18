ЛЧ Азии. Аль-Хиляль выиграл у клуба из ОАЭ и стал победителем Западной зоны
Впереди борьба в плей-офф, куда вышли по 8 команд из каждого региона
Вечером 18 февраля состоялись матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб Аль-Хиляль переиграл команду Аль-Васл из ОАЭ (2:0) и стал победителем Западной зоны.
Голы для победителей забили Маркос Леонардо и Салим Аль-Давсари.
В Западной зоне саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 22 очка из 24, на третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср с португальцем Криштиану Роналду (17 из 24).
В Восточном дивизионе впереди японские клубы: Кавасаки Фронтале (18 очков), Йокогама Маринос (с игрой в запасе) и Виссел Кобе (по 16 из 21).
Лига чемпионов Азии
8-й тур, 18 февраля
Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2
Голы: Маркос Леонардо, 13, Салем Аль-Давсари, 49
Другие результаты матчей:
- Кавасаки Фронтале (Япония) – Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 2:0
- Кванджу (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 2:2
- Джохор ДТ (Малайзия) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 5:2
- Шанхай Шеньхуа (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 4:2
- Аль-Райян (Катар) – Эстегляль Тегеран (Иран) – 0:2
Турнирная таблица
ВИДЕО. Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2
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