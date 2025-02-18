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Саудовская Аравия
18 февраля 2025, 23:12 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:42
345
0

ЛЧ Азии. Аль-Хиляль выиграл у клуба из ОАЭ и стал победителем Западной зоны

Впереди борьба в плей-офф, куда вышли по 8 команд из каждого региона

18 февраля 2025, 23:12 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:42
345
0
ЛЧ Азии. Аль-Хиляль выиграл у клуба из ОАЭ и стал победителем Западной зоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

Вечером 18 февраля состоялись матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль переиграл команду Аль-Васл из ОАЭ (2:0) и стал победителем Западной зоны.

Голы для победителей забили Маркос Леонардо и Салим Аль-Давсари.

В Западной зоне саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 22 очка из 24, на третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср с португальцем Криштиану Роналду (17 из 24).

В Восточном дивизионе впереди японские клубы: Кавасаки Фронтале (18 очков), Йокогама Маринос (с игрой в запасе) и Виссел Кобе (по 16 из 21).

Лига чемпионов Азии

8-й тур, 18 февраля

Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2

Голы: Маркос Леонардо, 13, Салем Аль-Давсари, 49

Другие результаты матчей:

  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 2:0
  • Кванджу (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 2:2
  • Джохор ДТ (Малайзия) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 5:2
  • Шанхай Шеньхуа (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 4:2
  • Аль-Райян (Катар) – Эстегляль Тегеран (Иран) – 0:2

Турнирная таблица

ВИДЕО. Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2

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Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Аль-Васл Маркос Леонардо Салим Аль-Давсари Кавасаки Фронтале Сентрал Кост Маринерс Кванджу Бурирам Юнайтед Джохор Дарул Тазим Пхохан Стилерс Шанхай Шеньхуа Виссел Кобе Аль-Райян Эстегляль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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