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Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли Джидда
17.02.2025 20:00 – FT 4 : 2
Аль Гарафа
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Саудовская Аравия
17 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:01
166
0

Три пенальти. Фирмино и Марез принесли победу Аль-Ахли в матче ЛЧ Азии

В поединке было назначено три удара с точки, и все они реализованы

17 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:01
166
0
Три пенальти. Фирмино и Марез принесли победу Аль-Ахли в матче ЛЧ Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фирмино и Марез

17 февраля состоялся матч последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Ахли переиграл команду Аль-Гарафа из Катара (4:2).

Интересно, что в матче было назначено три пенальти, и все они реализованы (два из них – в ворота хозяев поля).

У хозяев поля голы забили Айван Тоуни, Роберто Фирмино, Вендерсон Галено и Рияд Марез (пен). У гостей ударами с точки отличились Хоселу и Ясин Браими.

В Западной зоне Аль-Ахли вышел в лидеры (22 очка из 24), Аль-Хиляль имеет 19 очков из 21 и может обойти конкурента, если выиграет свой матч против клуба Аль-Васл из ОАЭ (18 февраля). На третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср (17 из 24).

В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 16 из 21).

Лига чемпионов Азии

8-й тур, 17 февраля

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 4:2

Голы: Тоуни, 21, Фирмино, 34, Галено, 44, Марез, 59 (пен) – Хоселу, 6 (пен), Браими, 80 (пен)

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Азии Аль-Ахли Джидда Аль-Гарафа Айван Тоуни Роберто Фирмино Вендерсон Галено Рияд Марез Хоселу Ясин Браими пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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