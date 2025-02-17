Три пенальти. Фирмино и Марез принесли победу Аль-Ахли в матче ЛЧ Азии

17 февраля состоялся матч последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Ахли переиграл команду Аль-Гарафа из Катара (4:2).

Интересно, что в матче было назначено три пенальти, и все они реализованы (два из них – в ворота хозяев поля).

У хозяев поля голы забили Айван Тоуни, Роберто Фирмино, Вендерсон Галено и Рияд Марез (пен). У гостей ударами с точки отличились Хоселу и Ясин Браими.

В Западной зоне Аль-Ахли вышел в лидеры (22 очка из 24), Аль-Хиляль имеет 19 очков из 21 и может обойти конкурента, если выиграет свой матч против клуба Аль-Васл из ОАЭ (18 февраля). На третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср (17 из 24).

В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 16 из 21).

Лига чемпионов Азии

8-й тур, 17 февраля

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 4:2

Голы: Тоуни, 21, Фирмино, 34, Галено, 44, Марез, 59 (пен) – Хоселу, 6 (пен), Браими, 80 (пен)

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