ВИДЕО. Джорджина Родригес недолюбливает маму Роналду. Вот почему

Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, дала повод снова говорить о не лучших отношениях с мамой своего возлюбленного.

Пользователи Instagram заметили, что Джорджина лайкнула видео, где высмеиваются свекрови.

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«Свекрови, когда они не получают внимания своих детей более трех месяцев», – говорилось в подписи к видео.

Многие сразу же вспомнили один из эпизодов сериалити «Я – Джорджина», когда жена Роналду сказала, что она «не свекровь, которая всё контролирует».

Ранее в СМИ было множество информации, которая презентует отношения Джорджины и мамы Криштиану Роналду – Марии Долореш Авейру – как не самые лучшие.