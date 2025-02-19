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19 февраля 2025, 16:29 |
440
0

ВИДЕО. Джорджина Родригес недолюбливает маму Роналду. Вот почему

Жена Криштиану дала очередной повод вспомнить о вражде

19 февраля 2025, 16:29 |
440
0
ВИДЕО. Джорджина Родригес недолюбливает маму Роналду. Вот почему
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, дала повод снова говорить о не лучших отношениях с мамой своего возлюбленного.

Пользователи Instagram заметили, что Джорджина лайкнула видео, где высмеиваются свекрови.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Свекрови, когда они не получают внимания своих детей более трех месяцев», – говорилось в подписи к видео.

Многие сразу же вспомнили один из эпизодов сериалити «Я – Джорджина», когда жена Роналду сказала, что она «не свекровь, которая всё контролирует».

Ранее в СМИ было множество информации, которая презентует отношения Джорджины и мамы Криштиану Роналду – Марии Долореш Авейру – как не самые лучшие.

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видео lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
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