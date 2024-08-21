Получила под ноль. Завацкая завершила борьбу в квалификации US Open
Катарина не смогла сломить сопротивление Эны Шибахары
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинке в соперницы досталась японка Эна Шибахара (№218 WTA). Во встрече, которая продолжалась 1 час 52 минуты, Завацкая потерпела поражение в трех сетах.
US Open. Квалификация. Первый раунд
Эна Шибахара (Япония) — Катарина Завацкая (Украина) — 6:0, 2:6, 6:4
Это была первая в истории встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№192 WTA) из Великобритании.
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