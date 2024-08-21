Получила под ноль. Завацкая завершила борьбу в квалификации US Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинке в соперницы досталась японка Эна Шибахара (№218 WTA). Во встрече, которая продолжалась 1 час 52 минуты, Завацкая потерпела поражение в трех сетах.

US Open. Квалификация. Первый раунд

Эна Шибахара (Япония) — Катарина Завацкая (Украина) — 6:0, 2:6, 6:4

Это была первая в истории встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№192 WTA) из Великобритании.