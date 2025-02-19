Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейми Каррагер назвал лучшего форварда в истории
Другие новости
19 февраля 2025, 23:52 |
494
0

Джейми Каррагер назвал лучшего форварда в истории

Легендарный защитник «Ливерпуля» назвал символическую сборную из лучших игроков

19 февраля 2025, 23:52 |
494
0
Джейми Каррагер назвал лучшего форварда в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную из лучших футболистов в истории футбола.

Лучшим голкипером в истории Каррагер считает бывшего уэльского вратаря Невилла Саутолла. В защиту Каррагер включил Филиппа Лама, Франко Барези, Венсана Компани и Роберто Карлоса.

В своей символической сборной в полузащиту Каррагер поставил Стивена Джеррарда, Роя Кина и Павела Недведа, а в нападение – Лионеля Месси, Дидье Дрогба, Килиана Мбаппе.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

По теме:
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Джейми Каррагер Дидье Дрогба Филипп Лам Франко Барези Венсан Компани Роберто Карлос Стивен Джеррард Павел Недвед Килиан Мбаппе Лионель Месси символическая сборная
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19 февраля 2025, 19:53 28
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19 февраля 2025, 08:22 1
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ

«Бенфика» сумела пройти «Монако» по сумме двух встреч

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19.02.2025, 09:13
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:27
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19.02.2025, 08:26
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 29
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем