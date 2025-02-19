Джейми Каррагер назвал лучшего форварда в истории

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную из лучших футболистов в истории футбола.

Лучшим голкипером в истории Каррагер считает бывшего уэльского вратаря Невилла Саутолла. В защиту Каррагер включил Филиппа Лама, Франко Барези, Венсана Компани и Роберто Карлоса.

В своей символической сборной в полузащиту Каррагер поставил Стивена Джеррарда, Роя Кина и Павела Недведа, а в нападение – Лионеля Месси, Дидье Дрогба, Килиана Мбаппе.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.