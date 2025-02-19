Фейенорд планирует назначить главным тренером известного нидерландца

41-летний нидерландский специалист Робин ван Перси в ближайшее время может возглавить «Фейенорд».

Об этом сообщает издание Voetbal International.

Робин ван Перси является воспитанником «Фейеноорда» и выступал за ротердамский клуб с 1998 по 2004 год в начале профессиональной карьеры, а также в 2018 году, когда ее завершал.

Всего за «Фейеноорд» он провел 71 матч и забил 20 голов.

Также ван Перси работал в клубе тренером молодежной команды с 2021 по 2024 год. Сейчас он занимает должность главного тренера «Херенвена».

Напомним, что «Фейенорд» сенсационно победил «Милан» в стадии плейоф Лиги чемпионов.