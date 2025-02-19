Лига чемпионов19 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:01
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ВИДЕО. Это разгром. ПСЖ забил 2 гола в ворота Бреста за 5 минут
Дезире Дуэ и Витинья отметились взятиями ворот
19 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:01
177
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В среду, 9 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».
Встречу принимает Стад де Франс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0
На 59-й минуте матча полузащитник хозяев поля Витинья сделал счет разгромным, а на 64-й минуте матча Дезире Дуэ забил 4-й гол парижского клуба.. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Это разгром. ПСЖ забил 2 гола в ворота Бреста за 5 минут
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Комментарии 1
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Вот и аукнулось Бресту поражение от Шахты. А так бы сразу в четвертьфинале были и не пришлось бы играть с ПСЖ. А там с Брюгге или Феенордом, Лиллем могло бы проканать. Хотя даже если бы не прошли то четвертьфинал итак бы был достижением для Бреста
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