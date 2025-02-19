В среду, 9 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

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Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

На 59-й минуте матча полузащитник хозяев поля Витинья сделал счет разгромным, а на 64-й минуте матча Дезире Дуэ забил 4-й гол парижского клуба.. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. ПСЖ забил 2 гола в ворота Бреста за 5 минут