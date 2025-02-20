В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

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В основное время сегодня победил ПСВ – 2:1. Команды играют дополнительное время.

На 98-й минуте ПСВ забил в третий раз в этом матче. Автором гола стал Райан Фламинго.

ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу

