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  4. ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 00:15 |
275
0

ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу

На 98-й минуте забил Райан Фламинго

20 февраля 2025, 00:15 |
275
0
ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В основное время сегодня победил ПСВ – 2:1. Команды играют дополнительное время.

На 98-й минуте ПСВ забил в третий раз в этом матче. Автором гола стал Райан Фламинго.

ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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