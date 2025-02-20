Лига чемпионов20 февраля 2025, 00:15 |
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ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу
На 98-й минуте забил Райан Фламинго
20 февраля 2025, 00:15 |
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В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».
Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В основное время сегодня победил ПСВ – 2:1. Команды играют дополнительное время.
На 98-й минуте ПСВ забил в третий раз в этом матче. Автором гола стал Райан Фламинго.
ВИДЕО. ПСВ близок к сенсации! Нидерландцы в третий раз забили Ювентусу
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